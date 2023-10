Koliko slovenska gospodinjstva porabijo za hrano in prevoz?

Izdatki za prevoz so lani v povprečju znašali 5110 evrov na gospodinjstvo oz. 426 evrov na mesec. To je 21 odstotkov vseh porabljenih sredstev gospodinjstev za življenjske potrebščine.

Izdatki za hrano in brezalkoholne pijače so v lanskem letu predstavljali 17 odstotkov vseh porabljenih sredstev gospodinjstev za življenjske potrebščine, znašali so 4077 evrov oz. 340 evrov na mesec. Izdatki za stanovanjske stroške so z 2949 evrov na letni oz. 246 evrov na mesečni ravni predstavljali 12,3 odstotka izdatkov gospodinjstev.

Za prevoz, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanjske stroške skupaj je lani povprečno slovensko gospodinjstvo porabilo 12.136 evrov. Preračunano na posameznega člana gospodinjstva to pomeni 5074 evrov.

Za oblačila in obutev so gospodinjstva namenila 7,1 odstotkov porabljenih sredstev, za zavarovanje in finančne storitve 6,9 odstotka, za rekreacijo, šport in kulturo ter za restavracije in hotele pa 6,8 odstotka.

V primerjavi z letom 2018 so gospodinjstva za nakup življenjskih potrebščin lani porabila 22 odstotkov več denarja. Največje skupine izdatkov so bile tudi pred petimi leti prevoz (21 odstotkov), stanovanjski stroški (14 odstotkov) ter hrana in brezalkoholne pijače (14 odstotkov).