Koliko slovenskih podjetij, ki so najboljša na svetu, poznate?

Uspešno vizijo podjetja potrjuje tudi uvrstitev med finaliste zadnjega izbora Zlata nit, ki nagrajuje najboljše zaposlovalce v Sloveniji. EKWB je zavezan napredku in premikanju meja mogočega, zato zaposluje najboljše kadre različnih področij in jim ponudi priložnost, da v podjetju opravljajo najboljše delo svojega življenja.

Posebna organizacijska kultura podjetja – the EK Way

EKWB je iz prvih korakov ustanovitelja v svetu takrat še neraziskanega tekočinskega hlajenja računalnikov eksplodiral v najbolj znano ime industrije. EKWB je v dveh desetletjih postal sinonim za produktne inovacije, vrhunski dizajn in izjemno zmogljivost, ki uporabo računalnikov dvigajo na višji nivo. Podjetje je s svojimi rešitvami tekočinskega hlajenja po meri (t. i. Custom Loop), hladilnimi napravami AIO, igričarskimi računalniki in delovnimi postajami prisotno v več kot 130 državah sveta, sodeluje pa tudi z največjimi imeni računalniške (Intel, AMD, Asus …) in drugih industrij. Vse to ne bi bilo mogoče brez posebne miselnosti in kulture podjetja.

Agilno delovanje v multidisciplinarni ekipi ekip z decentraliziranim vodenjem in transparentno komunikacijo zaposlenim omogoča, da razvijejo svoj polni potencial in uspešno opravljajo delo, ki jih izpolnjuje. Uspešni in zadovoljni posamezniki pa so seveda tudi temelj, na katerem je zgrajen dolgoročni uspeh celotnega podjetja.