Koliko Slovenci porabimo za vino?

Vinarji, vinogradniki in drugi ljubitelji vina se veselijo martinovega. To je v vinorodnih okoljih pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Martinovo pomeni simboličen konec vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je to velik praznik.