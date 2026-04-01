Slovenija

Koliko lahko stane, če vas odvlečejo s same avtoceste?

Ljubljana, 01. 04. 2026 08.11 pred 27 dnevi 6 min branja 67

Avtor:
Tina Hacler
Intervencija na prometnih pasovih

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah velja nova ureditev odstranjevanja poškodovanih ali okvarjenih avtomobilov, kombijev in manjših tovornih vozil. Če se to zgodi na kritičnih mestih, denimo na voznih pasovih ali v predoru, jih bodo lahko odstranili le pogodbeniki Darsa. Na odstavnem pasu ali na počivališčih pa bodo še vedno lahko posredovale tudi asistenčne avtovleke. Objavljen je tudi cenik Darsovih najvišjih dovoljenih cen za te storitve, posebne obrazce bo preverjala tudi Komisija za obravnavo pritožb in sumov nepravilnosti.

Izvajanje avtovleke na Darsu je bilo več let na udaru kritik zaradi domnevnih podkupnin in suma kartelnega dogovarjanja, zaradi prevelikega števila kazni so odpovedali tudi pogodbo z enim izmed izvajalcev avtovleke, primer je pristal tudi na sodišču.

Ko so šli lani v iskanje novih pogodbenikov za petletno obdobje, so obljubili nekaj novosti, med drugim glede pogojev za sodelovanje na razpisu in kazni za kršitve, podrobnejše poročanje Darsu o izvedenih storitvah.

Mjaja so objavili razpis za podelitev koncesij za odstranjevanje poškodovanih ali pokvarjenih vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase (težki tovornjaki) ter javni poziv za izbiro izvajalcev za te storitve za vozila do 3,5 tone (avtomobili, kombiji, manjša tovorna vozila) z avtocest in hitrih cest.

"Ta razpis je podoben tistemu iz leta 2018, vendar je nadgrajen s kar nekaj novostmi. Precej bolj je transparenten, poudarek je na varnosti in predvsem na tem, da bo Dars striktno kontroliral vse postopke na cestah - vsak koncesionar bo moral za vsako intervencijo podati izjave, potrdila, s čimer bomo preprečevali, da se takšne stvari, kot so se dogajale nedavno, ne bodo več ponavljale," je takrat dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Avtovleka
Avtovleka
Postopek podelitve koncesij za odvažanje tovornjakov še poteka, za lažja vozila pa je izbira že zaključena, nov sistem avtovleke je stopil v veljavo z današnjim dnem.

Razlika v tem, kje vozilo obtiči

Če so prej vozila z avtocest in hitrih cest lahko odstranjevali tudi drugi izvajalci, po novem lahko to za vozila, ki zaradi prometne nesreče ali okvare obstanejo na voznem, prehitevalnem, počasnem pasu, pospeševalnem in zaviralnem pasu ter v odstavni niši v predoru, opravijo le pogodbeniki, ki jih je Dars izbral prek omenjenega javnega poziva.

"Gre za površine, ki morajo čim prej postati spet vozne, da je čim manj zastojev," je na torkovem srečanju z novinarji pojasnila Jasna Kramar, ki je na Darsu direktorica področja vzdrževanja. "Povsod tam, kjer mora promet potekati nemoteno. Mi ne moremo čakati tri ure, da bo nekdo nekje nekoga našel, da mu bo avto odpeljal. Zato imamo pogodbe, da pokličemo našega pogodbenika, da zato poskrbi, ima tudi predpisane odzivne čase."

Če bodo potrebovali pomoč, se lahko uporabniki obrnejo na Darsovega vzdrževalca, ki bo prišel na kraj, ali pa sami pokličejo na številko 1970 (Prometnoinformacijski center za državne ceste), Dars pa aktivira ustreznega izvajalca, ki poskrbi za avtovleko. Predvideni odzivni čas je 45 minut, v predoru Karavanke pa 25 minut.

Kramarjeva je sicer poudarila, da "za uporabnika ne bo kaj dosti drugače, kot je bilo do sedaj". Dodala je, da so bili v stiku tudi z zavarovalniškimi združenji: "Da bi bilo prav, da se to krije v njihovem osnovnem zavarovanju. Stališče, ki smo ga dobili, je bilo, da ja, in da tudi razumejo takšno razdelitev. Njim je bila največja skrb, da ne bomo asistenc izrinili z avtoceste, kar pomeni, da ne bi imeli nobene pristojnosti, ampak temu ni tako," je poudarila.

Spomnila je, da se največkrat dogodki okvarjenih vozil zgodijo prav na odstavnih pasovih, kjer imajo še vedno prvo pristojnost asistenčne avtovleke. 

Razmeljitev pristojnosti
Razmeljitev pristojnosti
Odstranitev vozila z odstavnega pasu, počivališča ali odstavne niše zunaj predora pa medtem še naprej ostaja v pristojnosti voznikov oz. asistenc, ki jih imajo posamezniki, za kar imajo približno dve uri časa, sicer posreduje Dars.

Ob tem pa na Darsu opozarjajo, da na avtocestah še vedno "patruljirajo" nepooblaščene avtovleke, ki prežijo na morebitna okvarjena vozila. "Naložijo ga in odpeljejo, potem pa se začnejo zgodbe o izsiljevanju ali zaračunavanju previsokih cen," je spomnila Kramarjeva.

Vozila pogodbenikov so označena z logotipi Darsa, poudarjajo tam, na uradnih intervencijah bo prisoten tudi predstavnik Darsa.

Kaj je dovoljeno zaračunavati in koliko lahko stane?

Objavili so tudi cenik dovoljenih obračunskih postavk in najvišjih dovoljenih cen upravljalca Dars pri storitvah odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pod katerega so se podpisali Andrej Ribič in člani uprave.

Kramarjeva je zagotovila, da so cene primerljive s cenami drugih izvajalcev storitev avtovleke. K vsem postavkam pa je treba prišteti še 22-odstotni DDV.

Intervencija na prometnih pasovih
Intervencija na prometnih pasovih
Štartnina bo znašala 60 evrov. Zanjo se šteje odziv izvajalca na klic, kar pomeni, da ta z vso potrebno opremo pride na lokacijo intervencije. Zaračuna se le enkrat na posamezno intervencijo, ne glede na to, kako zahtevna je ta.

Opredelili so tudi izvajanje storitev. Gre bodisi za odvoz/vleko vozila ali pa odpravo napake na sami lokaciji intervencije (mobilna delavnica). Do 60 minut to stane 55 evrov, če traja več kot uro, pa je najvišja dovoljena cena 90 evrov. Za čas izvajanja storitve se šteje začetek intervencije na sami lokaciji, za zaključek pa, ko izvajalec odda vozilo tam, kjer je bilo dogovorjeno z voznikom. Če gre za manjšo napako na vozilu, se za zaključek intervencije šteje odprava te napake na lokaciji intervencije.

Za izvajanje storitev v nočnem času od 22.00 do 6.00, ob sobotah od 12. ure dalje ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, je izvajalec upravičen do 30-odstotnega povišanja cene.

Čakanje na intervencijo se šteje od časa prihoda na lokacijo do začetka interveniranja, stane pa 20 evrov.

Kilometrina za vsa svoja vozila, ki jih izvajalec uporabi za intervencijo, znaša 1,20 evra na prevožen kilometer. Gre za povračilo stroškov prevoza na lokacijo intervencije s sedeža izvajalca ter nazaj na sedež oziroma do dogovorjenega kraja za odvoz poškodovanega avtomobila, npr. avtomehanična delavnica ali varovano parkirišče.

Uporaba kombija za prevoz oseb je upravičena v primeru reševanja vozil s tremi ali več potniki, stane pa 90 evrov. Dodatek za vleko prikolice ali avtodoma je 30 evrov, za uporabo dvigala za dvigovanje pa 80 evrov.

Zahtevani obrazci, preverba komisije

Stroga so tudi pravila za t. i. prazno vožnjo. Gre za vožnjo, ki jo izvajalec opravi po klicu Darsa na lokacijo intervencije, vendar pa tam nato ne izvede nikakršne storitve popravila ali odvoza. V tem primeru je upravičen le še do kilometrine, ostalih postavk po ceniku pa ne sme zaračunati. Prazno vožnjo, ki je vredna 60 evrov, mora na posebnem obrazcu zabeležiti Darsov vodja intervencije, njeno upravičenost pa preveri Komisija za obravnavo pritožb in sumov nepravilnosti.

Posredovanje na avtocesti
Posredovanje na avtocesti
Tudi storitev odvoza vozila na določeno lokacijo mora biti dogovorjena v pisni obliki na posebnem obrazcu. Računu pa mora biti obvezno priložen delovni nalog in s strani vseh strank podpisan omenjeni obrazec.

Kdo so Darsovi pogodbeniki

Izvajalci odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil do 3.500 kg po sklopih. Avtocestni križ ima Dars razdeljen na devet sklopov. Dars je za vsakega od devetih avtocestnih sklopov izbral največ dva izvajalca oz. skupini partnerjev, v teh primerih bo šlo za izmenjavanje dežurstev. Sklop Hrušica na gorenjski avtocesti ima kot edini še starega izvajalca, saj mora Dars postopek ponoviti, storitev bo zaenkrat opravljal dosedanji pogodbenik.

1 – Postojna: Martin Štucin in Avtovleka Žerjal (partnerski nastop/joint venture)

2 – Slovenske Konjice: Draganović; partnerski nastop Easytrans in Truck Asistenca 24

3 – Ljubljana: Avtovleka Požar; partnerski nastop Avtovleka Jerneja Kopitar, Darko Sukič in Stanislav Kavšek

4 – Hrušica: JUNIK-M

5 – Maribor: TOP-TIM

6 – Kozina: partnerski nastop Martin Štucin in Avtovleka Žerjal

7 – Vransko: Draganović; partnerski nastop Easytrans in Truck Asistenca 24

8 – Novo mesto: Transport Bruna

9 – Murska Sobota: Miran Ščavničar

