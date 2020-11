Koliko 'stane' izstop iz poslanske skupine SDS?

5000 evrov je finančno težak izstop iz poslanske skupine stranke SDS. Tako je namreč odločilo ptujsko sodišče v primeru Andreja Čuša, ki mora vrniti del stroškov za njegovo kampanjo. "Dobil sem zapestnice in plakate," je medtem sodišču povedal Čuš, a ni pomagalo, saj je stranka vsem poslancem dala v podpis pogodbo, v kateri pristajajo na takšne pogoje. In kaj se je zgodilo z nekaterimi drugimi poslanci, ki so to stranko zapustili? Kakšne sodne bitke so bili? Nekdanji poslanec SDS je denimo moral pojasnjevati tudi, kako se je znašel na posnetku članov strankinega podmladka, kjer so nekateri uživali kokain.

