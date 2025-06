Koliko starejših v Sloveniji doživlja nasilje in kako pomagati?

Najpogostejši povzročitelji so svojci, ali so to partnerji, hčerke, sinovi, vnuki. Tista najožja podporna mreža, ki naj bi poskrbela za svoje starše ali pa za dedke in babice. Nasilje nad starejšimi je globalni problem. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacje je vsaj eden od šest ljudi starejših od 60 let vsako leto žrtev neke oblike zlorabe. Vendar pa je le eden od 24 primerov nasilja nad starejšimi prijavljen organom pregona.

Udarci in zmerljivke - to so le ena od oblik nasilja, ki so jih deležni starejši. Tako je nasilje daleč od samo fizičnega. "Na centrih za socialno delo ugotavljamo, da je tudi najpogostejša oblika nasilja nad starejšimi zanemarjanje. To je opuščanje dolžne skrbi osebi, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali kakršnikoli drugi sprememb rabi našo pomoč," pojasni koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini na Centru za socialno delo Pomurje Saša Car .

Da je nasilje nad starejšimi velikokrat skrito in nevidno, opažajo tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so se ob zadnjem primeru nasilja pred letom in pol v enem od dolenjskih domov za starejše odzvali s pripravo akcijskega načrta. "Prvič smo vzpostavili sistem, da tudi mi sami kot ministrstvo zbiramo podatke. Od marca leta 2024 se je nabralo na žalost že kar veliko primerov. In ravno to je tisto, kar je nujno, da to nasilje pripeljemo v javnost, kakor to čudno zveni, stran od štirih sten. Veseli me, da se bo postopoma začel izvajati tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, da bodo konec koncev tudi CSD-ji več na terenu, ocenjevanja bodo potekala na terenu, na domu. Se bo videlo v kakšnih situacijah ljudje živijo," pojasni minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Ko se posameznik opogumi, da o nasilju spregovori, je to prvi korak. Nato pa se začne načrt, kako osebi pomagati, da končno zaživi mirno.

"Če se nekdo doma sooča z nasiljem, starejša oseba, in to zazna CSD, ga lahko nemudoma namesti v varno okolje, v dom za starejše in za določeno obdobje, ko poteka celotna procedura, namestitev krije država," še dodaja Maljevac. "Za nas je pomembno, ne kolikokrat se žrtev vrne, ampak kolikokrat ve, da se vedno lahko vrne na naša vrata in da bomo vedno tukaj, da ji bomo lahko pomagali in poiskali ustrezno pomoč za njo," zaključi Car.

Najbolj je pomembno, da si ne zatiskamo oči pred nasiljem, da ko vemo, da starejši v naši bližini trpi kakršno koli nasilje, da ukrepamo in mu na tak način pomagamo, da bo jesen življenja mirna.