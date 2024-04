Ping pong med strankama, ki vodita ena Knovs, druga preiskovalno komisijo

Zakaj v NSi menijo, da gre za orkestriran napad Gibanja Svoboda na NSi zaradi vztrajanja, da pred preiskovalno komisijo o domnevni politizaciji zasliši premierja Roberta Goloba, je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil predsednik Knovsa Janez Žakelj. Z njim pa se je soočil kar član komisije Teodor Uranič, ki zahteva sklic nujne seje.

Sta torej Žakelj in Matej Tonin res zlorabila komisijo, s tem ko sta Policiji predložila seznam telefonskih številk, da bi izvedela, komu prisluškuje Policija, in na ta način zaščitila Valentina Hajdinjaka in Damjana Jaklina? Žakelj je odgovoril, da vsekakor ne. "Zakon o parlamentarnem nadzoru in obveščevalnih in varnostnih službah nam po 33. členu jasno govori, da vsak posameznik ali organizacija lahko komisijo obvesti o domnevno nezakoniti uporabi ukrepov in da pobudo za izvedbo nadzora," je opozoril.

Ob tem je dodal, da v pooblaščeni skupini, ki je to preverjala, nista bila le on in Tonin, temveč tudi Predrag Bakovič in Teodor Uranič. "Poleg tega pa lahko nadzorovani organ v skladu s 27. členom, če bi sumil, da gre za kakršno koli ogrožanje tako uspešnega poteka predkazenskega postopka, samega kazenskega postopka ali pa tudi razkritja kakšne pomembne informacije, častno odloži ta nadzor." A kot je bil jasen Žakelj, je bilo to izvedeno novembra, člani komisije so bili seznanjeni s poročilom tega nadzora, težava pa je nastala šele zdaj. Po Žakljevih besedah "šele po pol leta".

A kot je povedal Uranič, se nenadzorovani nadzor zgodi v trenutku. "Šele ko smo se usedli v vozilo, smo izvedeli, kam sploh odhajamo, to pomeni, da je to popolnoma nenapovedano, niti ne vemo, kam gremo, niti kaj je namen tega, dokler ne pridemo na lokacijo."

Po njegovem mnenju je sedaj bilo videti, kot da je šlo za zlorabo članov, ki so v koaliciji. "Koalicija ima manjšino, večino pelje opozicija s štirimi člani NSi."