Koliko tujih delavcev rešuje slovensko gospodarstvo?

Slovenija že težko zadostuje potrebam lastnega prebivalstva, vsekakor pa ni pripravila temeljev za prihod več deset tisoč tujih delavcev. "Zato so v bistvu prepuščeni nemilosti nepremičninskega trga, ki je zelo krut, ali pa delodajalcem, ki so jih na nek način pripravljeni vtakniti v katerokoli klet, v katerekoli podstandardne razmere in jim za to zaračunavat visoke cene ali pa jim to trgat od plače," pravi Miha Blažič, aktivist Ambasade Rog.

V letošnjem januarju je bilo v Sloveniji približno 936.500 delovno aktivnih oseb, od tega so tuji državljani predstavljali 15,8 odstotka vseh. Med njimi je bilo 12,8 odstotka državljanov EU, 87,2 odstotka pa državljanov drugih držav.

Tudi ljubljanski dom starejših na Taboru se sooča s hudo kadrovsko stisko, zato jim po dolgotrajnem postopku ni preostalo drugega kot to, da so zaposlili šest Nepalk, ki bodo opravljale naloge oskrbovalk, strežnic in čistilk. Pri sporazumevanju jim bo pomagala umetna inteligenca. Za namestitev po vzoru študentskih domov je že poskrbljeno, vendar se zapleta zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov. V domu starejših ocenjujejo, da se jim bodo nove sodelavke pridružile konec meseca.

"Birokratski postopki so na eni strani zapleteni, dolgotrajni, rigorozni, na drugi strani pa ne preprečujejo zlorab. Se pravi, niso striktni tam, kjer bi morali biti," dodaja Blažič.

"In seveda, ko govorimo o kršitvah delovnopravne zakonodaje, ki se vse prepogosto prepletajo s kršitvami osnovnega človekovega dostojanstva, iz leta v leto povečujejo kljub temu, da seveda dobivamo s strani takšnih in drugačnih političnih struktur vedno znova obljubo, da bo pod njimi boljše," je pred letom dni povedal predsednik Damjan Volf Konfederacije sindikatov 90 Slovenije.

Država se mora odločno boriti tudi proti posredniškim agencijam, ki ljudem zaračunavajo visoke zneske, od 10 do 12 tisoč evrov, za vizume, medtem ko prvi meseci njihovega dela minejo v vračanju izposojenega denarja. Delodajalci pa to vedo in z veseljem izkoriščajo.