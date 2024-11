Koliko učiteljev potrebujemo? Ministrstvo bo pripravilo analizo

Vinko Logaj, ki je funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje nastopil prejšnji mesec, se je s Štrukljem sestal na uvodnem srečanju, na katerem sta med drugim govorila o kadrovskih izzivih na področju vzgoje in izobraževanja. Z analizo o pomanjkanju učiteljev v osnovnih in srednjih šolah želijo po Štrukljevih besedah glede na dosedanje različne podatke ugotoviti, kolikšen je realen primanjkljaj in kako bo nanj vplivalo staranje učiteljske populacije.

Analiza, ki naj bi bila po Logajevih napovedih pripravljena v naslednjih nekaj mesecih, bo podlaga za pripravo kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov. Tako Štrukelj kot Logaj sta se strinjala, da zvišanje plač v vzgoji in izobraževanju ni zadosten ukrep za odpravo primanjkljaja.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je sicer ocenil, da so pogajanja glede prenove plačnega sistema v javnem sektorju za steber izobraževanja že v zaključni fazi. "Ocenjujem, da lahko ob čeri ali dveh, ki jih moramo še zaobiti, to zapremo v predvidenem roku," je komentiral.