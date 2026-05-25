Koliko več bi dobil delavec z minimalno in s povprečno plačo?

Ljubljana, 25. 05. 2026 19.46 pred 1 uro 4 min branja 44

Avtor:
Nika Kunaver Marko Gregorc
Štetje denarja

Ali je napovedana razvojna kapica ukrep za zadržanje visoko kvalificiranih zaposlenih, na primer inženirjev, ali darilo že tako najbolje plačanim, ki bi jim prineslo še višje plače? Razvojno kapico bomo kot kaže v vsakem primeru dobili, vprašanje je le, kako visoko bo postavljena. Ali pri 6700 evrih bruto plače, kot je na primer zapisano v koalicijski pogodbi, ali pri 7500 evrih, kot predvideva intervencijski zakon, ki ga morda čaka celo referendum. Koliko več pa naj bi bilo na računu delavca z minimalno plačo, koliko tistega s povprečno?

Razvojna kapica kot politična zaveza je korektiv za privabljanje mednarodnih strokovnjakov, denimo v avtomobilski industriji in farmaciji, pa tudi za menedžerje, zdravnike – danes tiste, ki bodo v žepu imeli višje neto plače, našteva predsednik koalicijske stranke Fokus in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

"Ocenjujem, da je 7500 primerna začeta višina, potem pa ob enem drobnem in pozornem pregledu situacije na terenu, vidimo, ali se je prijelo. Če se ni, potem jo bomo mogoče v prihodnje spustili, ali pa pač povišali, če bo delala nek večji minus," pravi.

Največji izpad bo predvsem v zdravstveni in pokojninski blagajni. Predlagatelji govorijo o 56 milijonih, na ministrstvu za delo, sklicujoč se na ZPIZ, o precej višjih 230 milijonih evrov na leto.

"Predlagatelji pravijo, da je to ukrep, namenjen zadržanju ali privabljanju 'inženirjev, razvojnikov in prodajnikov'. Po drugi strani verjemem, da za milijardo v štirih letih lahko izvedemo ukrepe, ki za Slovenijo pomenijo višji donos. Ker ta kapica pomeni za nekoga z 10.000 evri plače tri odstotke višji neto. Za nekoga s 15.000 evri plače 5,3 odstotke, za nekoga z 20.000 pa sedem odstotkov višji neto," medtem razlaga ekonomist in državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija.

Dušan Keber, ki s somišljeniki prek Ustavnega sodišča izpodbija volitve, izračunava: razvojna kapica delavcu na minimalni plači ne prinese nič, medtem ko bi Blažu Brodnjaku denimo prinesla okoli 33.000 evrov več na mesec.

In kaj sploh je razvojna kapica? Omejitev, do katere plače se plačujejo socialni prispevki. Kar zaslužiš nad to mejo, ni več obremenjeno z njimi. Po domače: zaposleni s 5000 evri bruto plače plača prispevke od celotnega zneska, torej od 5000 evrov, zaposleni z 10.000 evri pa jih plača le do 7500 evrov, ne pa tudi od preostalih 2500 evrov.

Da se socialna kapica do neke mere splača tudi državi, pravi Lotrič. "Bo sicer ob 22 odstotkov, bo pa zdaj dobila 50 odstotkov večjo dohodnino."

Luknja v pokojninski blagajni bi lahko ogrozila tudi skoraj milijardo evrov iz načrta za okrevanje, saj je bila za ta denar pogoj pokojninska reforma, opozarja Feketija. Dodaja še, da se na dolgi rok zmanjšuje razlika med najnižjimi in najvišjimi pokojninami. "Ironično – leta 2054 najvišja osnova pade pod najnižjo in potem bomo vsi imeli enake pokojnine."

Kakor koli – pred uvedbo socialne kapice ostaja ena ovira: morebitni referendum, ki bi v primeru zavrnitve njeno uveljavitev zamaknil za eno leto.

Napovedane nove davčne razbremenitve konkretno

Odstotku najbolje plačanih se torej obetajo davčne razbremenitve, kaj pa se bo dogajalo z ostalimi plačami?

Glede na koalicijsko pogodbo naj bi se plače razbremenile vsem državljanom, za koliko pa še ni povsem jasno. 

Koalicijska pogodba namreč med drugim predvideva: "Razbremenitev dela in gospodarstva ter povečanje neto dohodkov zaposlenih" ter "Spremembe dohodninske lestvice z namenom razbremenitve dela". Konkretnejši izračuni pa tukaj zraven niso vključeni.

V nadaljevanju pogodbe je bolj konkretno navedeno le: da bi bili posebne olajšave deležni mladi do 29. leta – in sicer 3000 evrov, ter ukinitev najvišjega 50-odstotnega dohodninskega razreda, ki bi se združil s 40-odstotnim razredom. To bi torej zadelo tiste, ki na leto zaslužijo prek 80.000 evrov.

Za mlade, ki prejemajo minimalno plačo, bi te spremembe pomenile približno 38 evrov višjo mesečno plačo. Tisti na povprečni plači pa bi dobili približno 52 evrov neto na mesec več.

Kaj pa ostali zaposleni, koliko bi jim nova koalicija razbremenila plače?

O tem lahko zaenkrat zgolj špekuliramo, ker kot rečeno konkretnih številk v pogodbi ni. So pa v SDS septembra lani v proceduro vložili zakon, ki bi splošno dohodninsko olajšavo iz zdajšnjih približno 5500 postopno zvišal na 10.000 evrov v letu 2028. Spremenili bi tudi pragove dohodninske lestvice. Zakon je odhajajoča koalicija sicer zavrnila.

V SDS so takrat izračunali, da bi se plača zaposlenemu na minimalni plači dvignila za 63 evrov na mesec, oziroma 758 evrov na leto. Zaposleni na povprečni plači bi prejel do 1374 evrov višjo letno plačo in zaposleni na dvakratniku povprečne plače do 2000 evrov več prihodkov na leto.

In kaj bi vse te olajšave pomenile za proračun?

Odvisno koga se vpraša. V SDS so takrat izračunali, da bi bil izpad prihodkov za proračun ob olajšavi 8000 evrov približno 340 milijonov, medtem ko so na vladni strani trdili, da bi bil izpad prihodkov 650 milijonov evrov.

Ob popolni uveljavitvi zakona, torej olajšavi 10.000 evrov v SDS izpada niso predstavili. Na strani vlade Roberta Goloba pa so svarili, da bi bil izpad za proračun več kot milijarden.

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Neznate
25. 05. 2026 21.34
O kakšen izpadu govorimo? Denar ki ga JAZ zaslužim ni last države in zato ne moremo govoriti o izpadu! Trenutno je kraja, nato bi bila malo manjša kraja, našega, zasluženega denarja!
mojito88521
25. 05. 2026 21.29
Dobili bodo več najbolje plačani in mladi do 30 let. Vzeli pa bodo od vseh ostalih, kajti nikjer ne piše od kje bi prišla razlika. Povprečen zaposleni bi tako imel še manj, kot ima že.
OrodniK
25. 05. 2026 21.27
Najboljši so mi pa komentarji ala: boste vidl sedaj, ko ne bo več javnega zdravstva...". Aja? Ker sedaj ga pa imamo? Samo na papirju, v realnosti pa si moramo poleg tega javnega plačevat še pri zasebniku, če želimo prit do storitve. Tudi če bi blo popolnoma privatno, omo plačeval vsaj smo enkrat in ne 2lrat tako kot sedaj....
Vera in Bog
25. 05. 2026 21.27
Stvar ne izgleda spet tako slabo
jedupančpil
25. 05. 2026 21.34
jah dober pa tud ne
Stojadina-sportiva
25. 05. 2026 21.25
Pa model še vlade ni sestavil pa že jočete, pa to svet ni videl...ni čudno da smo v k totalno.
rok1211
25. 05. 2026 21.24
Super, podpiram, za 10000€ plače, bi morali biti prispevki maksimalno 2k
Misika1967
25. 05. 2026 21.19
Kot sem rekla delavcu centi privatnikom pa tisocaki. Evo vam janeza svetnika postenega.
Stojadina-sportiva
25. 05. 2026 21.26
O vanga šlogarca a si to ti?
Sixten Malmerfelt
25. 05. 2026 21.17
Kradem revnim, da dajem bogatim SuperJanezHik!
theZ
25. 05. 2026 21.25
Pod svobodo si dobival najmanj 758eur letno manj, no zgleda so plače več kot dovolj visoke da to ljudje ne opazijo
Perrun
25. 05. 2026 21.17
Mah te modeli se nikoli niso obnesli. Sam še večje socialne razlike, več kriminala in slabši javni servisi.
devote
25. 05. 2026 21.16
A srednji sloj in deficitarne poklice...nega v dso domu.. Nadure neobdavcene, nedeljsko, nocno, praznicno delo neobdavceno... podjetjem znizati davek na dobicek...vec podjetij manj je treba posamicnemu podjetju placati davka...hribovske , gorske kmetije ... Nakupi strojev vse brez 22% davka ... domovi za starejse naj bodo po kmetijah, ce imajo kapacitete , ... Vrtci brezplacni itd..ukinit pa razne borcevske podedovane penzije na 5koleno , razni kulturniki in ostali meglomesarji, socialkarji...to bo slo delat da se bo kar kadilo.
sbštajerec
25. 05. 2026 21.13
Poskusili bodo torej ne bo stabilno okolje. Privabilo bodo inženirje, dajte no kdo gre iz tujine delat v Slovenijo, čisti nateg. Vse bodo naluknjali pa šli in nikome ništa, vse vezat na vaše premoženje gospodje pa bo hitro parlament prazen.
Thor78
25. 05. 2026 21.12
Manj za socialkarje, več za delavce, podpiram!
Misika1967
25. 05. 2026 21.21
Kaj vec za delavce??, NIC se manj bodo imeli. Prevara sds zopet in znova.
theZ
25. 05. 2026 21.33
Minimum 758eur na leto, meni osebo cca. 1400 več letno, pa nekaj je ne...
Šalotka
25. 05. 2026 21.10
Berem za mlade,ki so na minimalni plači bo povišica cir.38e.PROOOOSIMMM za mlade,ja hvala,ker tudi vse nas mnogo nas je na minimalni plači štejete pod MLADEEEE. SRRAAAMMOTTTA za državo,da imamo ljudje 2 leti pred upokojitvijo ŠE vedno minimalno plačo!!!!🤔🤔🤔🤔🥹🥹🥹🥹🥹
Perovskia
25. 05. 2026 21.08
koliko obi keber za nedelo Dušan Keber, ki s somišljeniki prek Ustavnega sodišča izpodbija volitve, izračunava: razvojna kapica delavcu na minimalni plači ne prinese nič, medtem ko bi Blažu Brodnjaku denimo prinesla okoli 33.000 evrov več na mesec. pa ne pisite v bruttu dragi 24
enapi
25. 05. 2026 21.03
Volivci so se pustli kupiti za drobiž. Nekaj drobtinic jim je vrgel, hkrati pa z drugo roko vzel kruh.
Janševe drobtinice
25. 05. 2026 21.01
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
SDS_je_poden
25. 05. 2026 20.59
A veste, kaj bo dobil mali človek? En velik 🍆. Kot pod vsako jufkino vlado.
Hellcat
25. 05. 2026 20.59
In smo že začeli......bogatenje bogatih, za ostale jim je vseeno!!
Svetec 2021
25. 05. 2026 20.58
SDS še naj Snežiča oprosti vseh davkom pa smo rešeni
Jermen
25. 05. 2026 20.57
Po drugi strani nas pa cakajo novi davki ali drazji obstojeci. Npr.razne storitve i gorivo
