Koliko več bi dobil delavec z minimalno in s povprečno plačo?

Razvojna kapica kot politična zaveza je korektiv za privabljanje mednarodnih strokovnjakov, denimo v avtomobilski industriji in farmaciji, pa tudi za menedžerje, zdravnike – danes tiste, ki bodo v žepu imeli višje neto plače, našteva predsednik koalicijske stranke Fokus in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

"Ocenjujem, da je 7500 primerna začeta višina, potem pa ob enem drobnem in pozornem pregledu situacije na terenu, vidimo, ali se je prijelo. Če se ni, potem jo bomo mogoče v prihodnje spustili, ali pa pač povišali, če bo delala nek večji minus," pravi.

Največji izpad bo predvsem v zdravstveni in pokojninski blagajni. Predlagatelji govorijo o 56 milijonih, na ministrstvu za delo, sklicujoč se na ZPIZ, o precej višjih 230 milijonih evrov na leto.

"Predlagatelji pravijo, da je to ukrep, namenjen zadržanju ali privabljanju 'inženirjev, razvojnikov in prodajnikov'. Po drugi strani verjemem, da za milijardo v štirih letih lahko izvedemo ukrepe, ki za Slovenijo pomenijo višji donos. Ker ta kapica pomeni za nekoga z 10.000 evri plače tri odstotke višji neto. Za nekoga s 15.000 evri plače 5,3 odstotke, za nekoga z 20.000 pa sedem odstotkov višji neto," medtem razlaga ekonomist in državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija.

Dušan Keber, ki s somišljeniki prek Ustavnega sodišča izpodbija volitve, izračunava: razvojna kapica delavcu na minimalni plači ne prinese nič, medtem ko bi Blažu Brodnjaku denimo prinesla okoli 33.000 evrov več na mesec.

In kaj sploh je razvojna kapica? Omejitev, do katere plače se plačujejo socialni prispevki. Kar zaslužiš nad to mejo, ni več obremenjeno z njimi. Po domače: zaposleni s 5000 evri bruto plače plača prispevke od celotnega zneska, torej od 5000 evrov, zaposleni z 10.000 evri pa jih plača le do 7500 evrov, ne pa tudi od preostalih 2500 evrov.

Da se socialna kapica do neke mere splača tudi državi, pravi Lotrič. "Bo sicer ob 22 odstotkov, bo pa zdaj dobila 50 odstotkov večjo dohodnino."

Luknja v pokojninski blagajni bi lahko ogrozila tudi skoraj milijardo evrov iz načrta za okrevanje, saj je bila za ta denar pogoj pokojninska reforma, opozarja Feketija. Dodaja še, da se na dolgi rok zmanjšuje razlika med najnižjimi in najvišjimi pokojninami. "Ironično – leta 2054 najvišja osnova pade pod najnižjo in potem bomo vsi imeli enake pokojnine."

Kakor koli – pred uvedbo socialne kapice ostaja ena ovira: morebitni referendum, ki bi v primeru zavrnitve njeno uveljavitev zamaknil za eno leto.