Obrambni proračun: dvojna raba, investicije in zaupanje zaveznikov

Stušek je ocenil, da vključitev vseh napovedanih projektov pod okrilje obrambnih izdatkov zelo verjetno ne bo neuspešna. Izrazil je zaskrbljenost, da se bo poskušalo 'celo 700 milijonov nekih infrastrukturnih projektov obesiti pod obrambo', kar po njegovem mnenju preprosto ne bo šlo. Čeprav podpira koncept dvojne rabe pri specifičnih projektih, kot je na primer izgradnja viaduktov, Stušek meni, da se ne more vsa dvojna raba uporabljati kot izgovor za uvrstitev splošnih infrastrukturnih projektov, kot sta npr. drugi tir ali tretja razvojna os, pod obrambo.

Koliko torej, če ne 700 milijonov? Sajovic je poudaril, da je varnost tek na dolge proge. "Slovenija je varna in ostaja varna država, zato s to resolucijo krepimo odpornost," je dejal. Vlada po njegovih besedah ostaja zavezana modernizaciji Slovenske vojske in je storila več na krepitvi zmogljivosti od vseh vlad po letu 2014. "Zavedamo se, da je naše najmočnejše orožje enotnost, in vesel sem, da jo je tudi danes v slovenski politiki med parlamentarnimi strankami veliko." Poudaril je, da krepijo moštveni in vojaški del zmogljivosti, pa tudi gospodarsko in civilno infrastrukturo, v ta kontekst pa gredo tudi prostorske sile in posnemanje koncepta uspešne slovenske teritorialne obrambe.

