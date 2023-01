Koliko zaslužijo policisti, kriminalisti, tožilci in sodniki? Od enega do 7000 evrov

Veliko uslužbencev javnega sektorja ni zadovoljnih s plačami, ker naj bi se plačna razmerja med poklici v zadnjih letih povsem porušila, prav tako tudi znotraj samih organizacij. Precej razburjenja pa je povzročil še dodatek v višini 600 evrov, ki ga je vlada začasno namenila tožilcem in sodnikom. Preverili smo, kakšne so plače v pravosodju in Policiji. Medtem ko je na lestvici rekorderjev v javnem sektorju najvišja plača tudi za november lani znašala skoraj 18 tisoč evrov bruto, na seznamu 50 najvišjih plač je znova 47 zaposlenih v zdravstvu, pa najvišje plače policistov, kriminalistov, tožilcev in sodnikov znašajo od pet do dobrih sedem tisoč evrov bruto.

icon-expand Če najvišja plača v zdravstvu znaša slabih 18 tisoč evrov bruto, pa v Policiji in pravosodju najbolje plačani dobijo od 5 do 7 tisoč evrov bruto. FOTO: 24ur.com

Na lestvici najvišjih plač v javnem sektorju je na prvem mestu sicer naveden okrožni sodnik svetnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, ki je novembra lani prejel 26.872 evrov. Vendar smo po preverjanju podatkov ugotovili, da ne gre za redno plačo, ampak še za znesek, ki ga je sodnica prejela po sodni odločbi, kot poračun za štiri leta. Torej, najvišja bruto plača tudi tokrat pripada zdravniku iz UKC Ljubljana, ki je dobil 17.716 evrov. Na seznamu 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev je 47 zdravnikov in direktorjev zdravstvenih domov, s plačami od 11.220 evrov do slabih 18 tisočakov.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji že določila besedilo predloga zakona o začasnem dodatku k plačam sodnikov in tožilcem, kar pomeni, da bodo s 1. januarjem pravosodni funkcionarji prejemali mesečni dodatek k plači v višini 600 evrov bruto, vsi enako, ne glede na funkcijo, ki jo opravljajo. Tako bo do nove reforme plačnega sistema oziroma najdlje do konca leta, je sklenila vlada. Dodatek bo prejemalo 1093 sodnikov in tožilcev, finančno pa to na letni ravni pomeni nekaj več kot 9 milijonov evrov. Poglejmo sodniške plače. Po podatkih, ki smo jih dobili z Vrhovnega sodišča, je bila najvišja plača v pravosodju za december lani izplačana okrožni sodnici enega od specializiranih oddelkov, kjer sodijo v najzahtevnejših zadevah, dobila je 5.114 evrov bruto plače z vsemi dodatki. Najslabše plačani sodnik, okrajni sodnik, pa je prejel 2.738 evrov bruto. Le 60 evrov več znaša tudi plača sodnika začetnika na okrajnem sodišču, medtem ko sodnik s 15 leti delovne dobe zasluži 3270 evrov. Slabih 700 evrov več pa znaša povprečna bruto sodniška plača za december lani, z vsemi dodatki. Če je najnižja plača okrajnega sodnika začetnika slabih 2.800 evrov bruto, pa je najvišja za 600 evrov višja. Na okrožnih sodiščih je razmerje podobno, najvišja plača okrožnega sodnika za december lani je bila slabih 3.700 evrov, najslabše plačani sodnik pa je prejel za približno 500 evrov bruto nižjo plačo. Višji sodnik v začetnem plačnem razredu ima dobrih 3.800 evrov plače, najbolje plačani pa 4.304 evre. Toliko znaša tudi najvišja plača predsednika enega od okrožnih sodišč, medtem ko je najnižja plača predsednika dobrih 300 evrov manj. Slabih 4 tisoč evrov dobi še najbolje plačani predsednik okrajnega sodišča, najnižja plača na tej funkciji pa je za okoli 400 evrov nižja.

Poglejmo še najvišje sodniške plače, to so običajno plače vrhovnih sodnikov. Najvišja je decembra lani znašala 4.841 evrov bruto, najnižja pa 200 evrov manj, medtem ko je predsednik Vrhovnega sodišča prejel 5.663 evrov bruto plače. Iz Sodnega sveta so včeraj sporočili, da so sodniki funkcionarji ene od treh vej oblasti ter s tem nosilci posebnih pooblastil in odgovornosti, česar pa sedanja določitev njihovih plač nikakor ne odraža na ustrezen način, zato podpirajo prizadevanja vlade, da se uredijo plače sodnikov. Ob tem opozarjajo, da so se plače v javnem sektorju od leta 2012 do 2020 povečale za nekaj več kot 25 odstotkov, povprečne plače sodnikov pa le za dobrih 5 odstotkov, zato sodniške plače bistveno zaostajajo za ostalimi plačami v javnem sektorju, je v sporočilu zapisal predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat in povzel stališče, ki so ga pred dnevi sprejeli na seji.

icon-expand Predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat pravi, da dodatek k sodniškim plačam vsaj deloma odpravlja sedanjo protiustavnost ureditve plač sodnikov. FOTO: Bobo

Da so plače sodnikom in tožilcem dejansko padle, potrjuje tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Kot navaja, je bilo povprečje rasti plač v javnem sektorju približno 13 odstotkov, medtem ko je bil padec plač v sodstvu 5-odstoten, v tožilstvu pa nekaj več kot 10-odstoten. Tožilske plače znašajo od 2.600 do dobrih 6.600 evrov bruto Poglejmo še plače zaposlenih na tožilstvu. Naredili smo analizo plač vseh zaposlenih, ki so nam jih po skoraj dveh letih poslali z Vrhovnega državnega tožilstva, in sicer za marec 2021. Najvišja bruto plača z vsemi dodatki je takrat znašala 6.199 evrov, dobila jo je okrožna tožilka Specializiranega državnega tožilstva (SDT). 21 plač je bilo višjih od 5 tisoč evrov, 70 pa višjih od 4 tisoč evrov bruto. Plače nad 5 tisoč evrov so v glavnem prejeli vrhovni državni tožilci, tožilci in vodje oddelkov na SDT ter prvi mož tožilstva. 191 zaposlenih na tožilstvu pa prejema bruto plačo med tisoč in 2 tisoč evri, med najslabše plačanimi so administratorji, vpisničarji, zapisnikarji in razni pravosodni sodelavci, nekateri prejmejo celo manj kot tisoč evrov bruto plače.

Povprečna bruto plača za december lani je na tožilstvu znašala 3.867 evrov, z vsemi dodatki. Najvišjo plačo, 6.671 evrov bruto, je prejel tožilec na SDT, ki je dobil še dodatek za 168 ur pripravljenosti. Najnižjo plačo v znesku 2.608 evrov pa je prejel okrajni državni tožilec, ki je imel še 64 ur boleznine. Slabih 200 evrov več pa je bila plača okrajnega tožilca v začetnem plačnem razredu, tisti z najvišjo plačo je prejel slabih 500 evrov več. Okrožni državni tožilec z najnižjo bruto plačo je dobil 3.144 evrov, dobrih 500 evrov več tisti z najvišjo plačo. Decembra lani je najmanj dobil višji državni tožilec s plačo 3.826 evrov bruto, najbolje plačani pa 300 evrov več. Še plače vrhovnih državnih tožilcev. Najnižja je bila 4.655 evrov, najvišja 200 evrov bruto več. Tožilec s 15 leti delovne dobe prejme dobrih 3 tisoč evrov, vodja okrožnega državnega tožilstva pa nekaj več kot 4 tisočake. Generalni državni tožilec je decembra lani prejel 5.446 evrov bruto plače.

icon-expand Generalni državni tožilec Drago Šketa je v intervjuju, ki smo ga objavili prejšnji teden, opozoril, da tožilske plače padajo že od leta 1997. FOTO: 24ur.com

Prvi mož tožilstva Drago Šketa pravi, da tudi tožilci že več kot deset let opozarjajo, da imajo vedno nižje plače. Nam plače dejansko padajo že od leta 1997, saj smo ostali brez različnih dodatkov. Ne boste verjeli, ampak najboljša osnova za izračun pokojnine tožilca, ki se je upokojil, je bila leta 1997. Tožilci v EU imajo tudi do nekajkrat višje plače, je minuli konec tedna povedal v pogovoru za našo spletno stran. Zaposleni v Policiji dobijo od tisoč do več kot 7 tisoč evrov bruto plače Najnižja plača za december lansko leto je bila v Policiji 1.074 evrov bruto, prejel jo je kandidat za policista, enako je dobil tudi višji policist, ki je bil odsoten zaradi bolniškega staleža, okoli 150 evrov več pa je dobil vrhunski športnik, ki je zaposlen v Policiji. Najbolj realna pa je po podatkih Policije najnižja policijska plača v znesku 1.461 evrov bruto. Medtem ko je najvišja znašala dobrih 9 tisočakov, čeprav ne gre za osnovno plačo, saj je bil uslužbenec na delu v tujini in je prejel za skoraj 4 tisoč evrov dodatkov, tudi za delo v tveganih razmerah. Decembra pa so bili vsem uslužbencem izplačani še dodatki za redno delovno uspešnost za zadnje tri mesece.

Še sedem uslužbencev je zaradi raznih dodatkov, poračunov in dela preko polnega delovnega časa prejelo bruto plače od 7.200 do slabih 8 tisoč evrov, dva med njimi sta tudi direktorja policijskih uprav. 22 jih je prejelo plače od 6 do slabih 7 tisočakov, 139 zaposlenih pa od 5 do 6 tisoč evrov plače. Med 4 in 5 tisoč evri je prejelo 886 uslužbencev Policije. Povprečna plača je znašala nekaj več kot 3 tisoč evrov bruto.

icon-expand Najnižja plača policista na policijski postaji je decembra lani znašala 1.731 evrov bruto. FOTO: Miro Majcen