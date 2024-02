Koliko zdravnikov je umaknilo soglasje za nadurno delo?

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v petek za STA sporočili, da je soglasja za nadurno delo do takrat preklicalo 198 oziroma 13 odstotkov zdravnikov, po besedah predstavnika Fidesa v UKC Milenka Stankovića pa so številke le nekaj dni pozneje še višje. Soglasja je po njegovi oceni preklicalo od 415 do 420 zdravnikov.

Starejši od 55 let sicer preklicev niso podali, saj že po zakonodaji niso dolžni opravljati dežurstev, je še povedal, a dodal, da so zaradi številk, ki se pojavljajo v medijih in so po njegovih besedah nekorektne, tudi slednjo skupino, torej starejše od 55 let, in pa vse tiste z otroki, mlajšimi od treh let, pozvali, naj soglasja prekličejo.