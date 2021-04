'Kolikor več bomo zbrali, toliko več koles za otroke bomo kupili'

Ultrakolesarja Dami Zupi in Alojz Poglavc bosta spet zavrtela pedale okoli Slovenije za dober namen. Lani, ko se jima je na poti pridružilo 150 kolesarjev, sta vozila za eksistenčno ogroženo družino iz okolice Novega mesta, letos bodo zbrana sredstva namenjena nakupu koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Kolesarjema, ki bosta prevozila 1.225 kilometrov dolgo traso, se lahko kjerkoli in kadarkoli pridružijo ostali kolesarski navdušenci in v njuni družbi prekolesarijo del poti.

Pet dni, pet etap, 1.225 kilometrov okrog Slovenije – to je letošnja 'Pot za srečo otrok' oziroma tokratni slogan projekta Dobrodelno okrog Slovenije, ki se bo odvijal med 27. aprilom in 1. majem. Organizatorja in pobudnika projekta, ultrakolesarja Dami Zupi in Alojz Poglavc, bosta podobno kot lani sedla na kolo in 'služila' sredstva za nakup koles. Glavni koordinator zbiranja denarja je Slovenska karitas. "Prvotni cilj je, da kupimo šest koles za otroke iz ene od socialno ogroženih družin – po eno za področje vsake regijske Karitas (Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto). Ker letos prvič zbiramo sredstva v takem obsegu in za ta namen, niti ne vemo točno, koliko sredstev lahko pričakujemo. Kolikor več bomo zbrali, toliko več koles bomo tudi kupili. Prejemnike bodo predlagale regijske Karitas, ki najbolje poznajo razmere na svojem področju,"nam je pojasnil Luka Oven iz Slovenske karitas.

icon-expand

TRASA V LETU 2021 Kolesarska vožnja se bo odvijala podnevi, v petih zaporednih etapah, od 27. 4. do 1. 5. 1. etapa: Novo mesto–Portorož (0–277 kilometrov) 2. etapa : Portorož–Soča (277–580 kilometrov) 3. etapa: Soča–Prevalje (580–810 kilometrov) 4. etapa Prevalje–Dobrovnik (810–1.000 kilometrov) 5. etapa: Dobrovnik–Novo mesto (1.000–1.225 kilometrov)

Kolesarjenje letos nekoliko drugačno Zupi in Poglavec sta lani vseh 1.225 kilometrov prevozila v dveh dneh, in to na en mah. Drugače povedano, vozila sta nepretrgoma, med tem sta spala zgolj eno uro, nekajkrat pa sta se ustavila še zaradi nujnih potreb, hranjenja in pozdravljanja podpornikov, ki so ju spodbujali ob cesti. "Skupaj sva vozila 45, s postanki vred pa 54 ur, pri čemer sva poganjala tudi ponoči. Spala sva v Godoviču v kombiju, pa še to zgolj zato, ker naju je zeblo,"se je zasmejal Zupi.

icon-expand Dami Zupi in Alojz Poglavc sta lani kolesarila 45 ur, tudi ponoči, spala sta zgolj eno uro. FOTO: arhiv Damija Zupija

Trasa vožnje leta 2021 ostaja enaka, bo pa letos bolj lagodno, saj ultrakolesarja ne bosta vozila nepretrgoma, torej ne tudi ponoči, temveč v petih zaporednih etapah. Vsak dan bosta v povprečju prevozila med 250 in 300 kilometri. Tako bo vožnja privabila še več kolesarjev, ki bi se sicer udeležili vožnje, a jim nočna vožnja povzroča preglavice, je prepričan Zupi. "Kjerkoli na tej poti se nama lahko pridružijo kolesarji. Z nama lahko vozijo eno uro, 100 kilometrov ali pa celo etapo, odvisno pač od fizične pripravljenosti. Ne smemo pozabiti, da je to v prvi vrsti humanitarni dogodek – zbiramo sredstva, da bomo otrokom kupili kolesa. Tudi če naju bodo kolesarji pospremili zgolj pet kilometrov in rekli 'bravo, fanta, čestitam', je torej namen dosežen," je izpostavil in dodal, da bo možno vseh pet dni kolesarje v živo spremljati na spletni strani Dobrodelno okrog Slovenije. Dogodek spodbuja gibanje in zdrav način življenja Kljub osnovnemu namenu akcije pa Zupija veseli, da mu je uspelo dobrodelnost povezati s športom. "Menim, da v 21. stoletju ne smemo dopustiti, da bi se zaradi novega koronavirusa, tehnologije ali česar koli drugega nehali ukvarjati s športom. To mora postati vrednota in zavedati se moramo, da moramo eden drugemu pomagati," je izpostavil.

icon-expand Lani se je ultrakolesarjema na poti pridružilo več kot 150 kolesarjev. FOTO: arhiv Damija Zupija

A zakaj ravno kolesa za otroke, nas je zanimalo. Dami Zupi je pojasnil, da je razmišljal, kako bi izpeljal vseslovenski kolesarski dogodek tako, da bi imel tudi vseslovensko humanitarno noto, torej da ne bi bil omejen krajevno, lokalno, regijsko: "Potrebovali smo neko krovno organizacijo, ki je verodostojna in te stvari obvlada. Zato smo se povezali s Karitas Slovenija in predlagal sem jim, da bi zbirali sredstva za kolesa otrok, katerih starši si tega ne morejo privoščiti." Dobrodelno kolesarjenje prvič izpeljali lani Ideja je zrasla na zeljniku Damija Zupija. Porodila se mu je zaradi lanskih omejitev gibanja, ki so jih odgovorni sprejeli, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. "Ker smo bili geografsko omejeni in sem si vedno želel prevoziti traso okrog Slovenije, pa nikoli nisem imel niti časa niti priložnosti, da bi to naredil, sem se odločil, da to izpeljem,"se je spomnil Zupi, kako se je vse skupaj začelo. Poleg je povabil Alojza Poglavca, ki je traso okrog Slovenije že nekajkrat uspešno prevozil in celotno pot dobro pozna, je razložil Zupi: "Kaj kmalu je potrdil svojo udeležbo. Beseda je dala besedo in premišljevala sva, da bi bilo morda pametno, da bi imela zraven tudi spremljevalni kombi. In še, da lahko, če že kolesariva, ob tem izpeljeva še humanitarno akcijo." Tako se je Zupijeva ekipa povezala z Lions klubom Trebnje, ki je pomagal zbirati sredstva za ogroženo družino iz novomeškega okoliša.

icon-expand Dobrodelno okrog Slovenije 2020. FOTO: arhiv Damija Zupija

"Akcija je presegla vsa pričakovanja," je še danes navdušen Zupi, saj se jima je s Poglavcem na kolesarski odisejadi pridružilo več kot 150 kolesarjev, ki so – nekateri prvič – prevozili od 100, pa vse do 500 kilometrov. Koliko denarja sta prikolesarila, Zupi ni želel izdati, je pa zadovoljen, da je bila številka štirimestna. In kako je bilo lani na dobrodelnem potepu? Zanimalo nas je, ali se je zgodilo kaj nepredvidljivega. Zupi je povedal, da je vse šlo kot po maslu, kar je rezultat dolgoletnih izkušenj obeh ultrakolesarjev. "Samo lani sem prevozil 28.300 kilometrov. Ne bom rekel, da mi vožnja okrog Slovenije ni predstavljala izziva, ampak v svoji karieri sem prevozil mnogo daljše razdalje. Pretiranega napora nisem čutil. To je pozitivizem,"je poudaril Zupi. Za zaključek pa je strnil, da že komaj čaka, da znova sede na kolo: "Ta projekt je moj dojenček, ki je v enem letu zrastel in shodil. Naložil mi je kar nekaj obveznosti in zdaj tekam za njim po dnevni sobi, ampak komaj čakam, da gre ven, na prosto, in to bo 27. aprila."

icon-expand Dobrodelno okrog Slovenije 2020. Dami Zupi in Alojz Poglavc zadovoljna na cilju. FOTO: arhiv Damija Zupija

Organizatorji bodo sredstva zbirali na naslednje načine: ● kolesarji lahko na poti prispevajo minimalno 10 evrov, ● s SMS sporočili tistih , ki bodo gledali kolesarjenje v prenosu v živo: ZAKOLO5 na 1919, ● večje donacije na TRR Karitas: Slovenska karitas Kristanova ulica 1 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: 00 905 Namen: ZA KOLO Vsi udeleženci morajo upoštevati aktualna pravila in ukrepe v zvezi z omejevanjem širjenja novega koronavirusa.