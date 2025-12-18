Naslovnica
Slovenija

Vzrok požara v šoli na Mostu na Soči napaka na napeljavi

Most na Soči, 18. 12. 2025 19.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
thumbnail

Kolikšno škodo je povzročil požar v šolski telovadnici na Mostu na Soči pred tednom dni še vedno ni znano. Prav tako še ni znano, kdaj in kje bodo učenci dobili primerne prostore za športno vzgojo, saj takšnih na Mostu na Soči ni. Požar, zaradi katerega se je zrušil strop, je uničil tudi fitnes in garderobe. So pa kriminalisti in forenziki odkrili vzrok požara.

V telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je pretekli teden izbruhnil požar. V njem je pogorelo praktično celotno ostrešje telovadnice.

"Forenzik je odkril vzrok, torej, napaka na električni napeljavi, na napravi za ojačevanje ozvočenja, ki je bila sorazmerno nova, tako da sta izključena tako človeški faktor kot negospodarna raba z opremo," je pojasnil župan občine Tolmin Alen Červ.

Kot so v Občini Tolmin po požaru objavili na družbenem omrežju Facebook, je ta uničil telovadnico in fitnes s pripadajočimi garderobami. Najprej je zagorelo v spodnjem delu šolske telovadnice, nato pa se je požar prek različne opreme razširil proti stropu.

Preberi še Požar uničil telovadnico in fitnes, sumijo na napako na električni napeljavi

Policija je po nesreči ocenila, da je v požaru nastala materialna škoda za več deset tisoč evrov.

požar most na soči ogenj gasilci škoda

SORODNI ČLANKI

Požar uničil telovadnico in fitnes, sumijo na napako na električni napeljavi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
18. 12. 2025 21.09
Če je oprema nova še ne pomeni, da je pravilno nameščena in uporabljana. Brez človeškega faktorja bi se tole stežka zgodilo. Vse naprave imajo varovalke, napeljave imajo varovalke, pa tudi FID stikala in vse ostalo. Tako da... morda kaj prikrivajo...
