Vzrok požara v šoli na Mostu na Soči napaka na napeljavi

V telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je pretekli teden izbruhnil požar. V njem je pogorelo praktično celotno ostrešje telovadnice.

"Forenzik je odkril vzrok, torej, napaka na električni napeljavi, na napravi za ojačevanje ozvočenja, ki je bila sorazmerno nova, tako da sta izključena tako človeški faktor kot negospodarna raba z opremo," je pojasnil župan občine Tolmin Alen Červ.

Kot so v Občini Tolmin po požaru objavili na družbenem omrežju Facebook, je ta uničil telovadnico in fitnes s pripadajočimi garderobami. Najprej je zagorelo v spodnjem delu šolske telovadnice, nato pa se je požar prek različne opreme razširil proti stropu.