V petek zvečer je bilo ponekod še posebej živahno. V novo leto so vstopili tudi vsi, ki uporabljajo julijanski koledar. Po številnih lokalih in restavracijah so zato pripravili praznovanje in slavje. Ni manjkala novoletna večerja, seveda na njej tudi ne tradicionalna srbska hrana in pijača. Vzdušje so dodatno stopnjevali glasbeniki in kot se za takšno slavje spodobi tudi srbski trubači.