Kolone pločevine ob meji s Hrvaško: na večini prehodov se čaka že več kot dve uri

Pred nami je še en prometno močno obremenjen konec tedna. Po cestah po državi že nastajajo zastoji, na večini večjih mejnih prehodov s Hrvaško pa so daljše čakalne dobe. Preden se odpravite na pot, zato velja preveriti stanje na cestah, poziva PIC. Tudi Policija pričakuje večkilometrske zastoje, zato bodo za prometno varnost skrbeli dodatni policisti.

Na cestah po državi, predvsem proti mejnim prehodom s Hrvaško, že od zgodnjega jutra nastajajo zastoji. Zastoj, dolg štiri kilometre, je na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Štirikilometrski zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje (prav tako proti Hrvaški). Poleg tega so zastoji na cestah proti mejnim prehodom Vinica, Jelšane, Starod ter Metlika.

Zaradi vozila v okvari je na vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Vipavo in predorom Podnanos proti Razdrtemu. Mejni prehod Žuniči pa je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani do nadaljnjega zaprt.

Osemkilometrski zastoj je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji – predor občasno zapirajo. Trikilometrska kolona je tudi v obratno smer, proti Avstriji. Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) voznikom, ki potujejo proti Kranjski Gori, ob tem priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

icon-expand Gneča proti meji s Hrvaško. (Na fotografiji je zastoj pred predorom Log – mejni prehod Gruškovje.) FOTO: Prometno-informacijski center za državne ceste

Promet je močno povečan na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so tako pri vstopu kot pri izstopu, čakati je treba tudi po več kot dve uri.

– Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop v državo čakajo več kot dve uri, prav toliko tudi za izstop iz države. – Na mejnem prehodu Jelšane se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka do pol ure, za izstop iz države pa več kot dve uri. – Na Obrežju se za vstop v državo čaka do eno uro, za izstop pa več kot dve uri. – Vozniki na mejnem prehodu Petrinja za izstop iz države čakajo več kot dve uri. – Na Starodu pa se za vstop v državo čaka do pol ure, za izstop več kot dve uri.

Danes med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro velja prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Dela: Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami promet oviran zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi. Na dolenjski avtocesti (med Obrežjem in Drnovim) je promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

icon-expand Obeta se prometno močno obremenjen konec tedna. FOTO: Bobo

Promet na slovenskih cestah je v času letne turistične sezone vsakodnevno močno povečan. Največje obremenitve so ob koncih tedna, predvsem na cestah in mejnih prehodih s Hrvaško. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), bodo izmene policistov okrepljene tudi na mejnih prehodih. "Za prehod meje s Hrvaško na številnih mejnih prehodih pričakujemo čakalne dobe za izstop iz Slovenije, na nekaterih tudi pri vstopu v državo," so zapisali.

Policija tako tudi ta konec tedna pričakuje večkilometrske zastoje na cestah in mejnih prehodih, zato bodo za prometno varnost skrbeli dodatni policisti.