Kolone vozil iz Avstrije proti Hrvaški bodo preplavile avtoceste

V Katoliški cerkvi obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo. Ker je telovo med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, je pričakovati, da bodo kolone vozil od Avstrije proti Hrvaški znova preplavile naše avtoceste, opozarjajo na Darsu. Promet skozi Slovenijo proti Hrvaški bo povečan danes, jutri in tudi v soboto. Največ gneče bo od Karavank proti Primorski.