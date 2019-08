Kolone vozil skozi Slovenijo: gneča na mejnih prehodih, zastoj pred Karavankami

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra se bodo s prihajajočim tednom zaradi počitnic v tujini spremenili prometni tokovi. Zastoji že nastajajo na podravski in dolenjski avtocesti ter v Avstriji pred Karavankami. Čaka se tudi na mejnih prehodih.

Ta in prihodnji konec tedna sta po podatkih Darsa najbolj obremenjeni soboti s tranzitnim prometom v osrednji turistični sezoni. Z naslednjim tednom se bodo tokovi zaradi počitnic v tujini predvidoma nekoliko spremenili. Štajerska bo lahko bolj obremenjena kot gorenjska avtocesta. Kolone vozil se bodo vile od Italije proti Romuniji, torej po vipavski hitri cesti, primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico ter naprej po štajerski avtocesti do mejnega prehoda Šentilj.

Oviran promet zaradi prometnih nesreč Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in priključkom Šmarje Sap proti Novem mestu. Vozila so na odstavnem pasu. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Koper - Dragonja pri Padni. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro je oviran promet proti Ljubljani.

Kolone vozil se ta konec tedna vijejo čez Slovenijo. FOTO: Bobo

Zastoji Petkilometrski zastoj je nastal na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Skoraj dva kilometra dolg zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. V Avstriji pa je pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastal pet kilometrov dolg zastoj. Gneča na mejnih prehodih Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Za izstop iz države boste najdlje čakali na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer do dve uri. Do ene ure se za izstop čaka na Obrežju in Starodu.

Gneča nastaja tudi pred mejnimi prehodi. FOTO: Dars