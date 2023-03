Kolosej po 22 letih zaprl svoja vrata

Ljubljanski Kolosej z današnjim dnem zapira svoja vrata, so sporočili na družbenih omrežjih in svoji spletni strani. Kolosej je v ljubljanskem trgovskem središču BTC deloval 22 let.

Stavbo je septembra lani na dražbi kupil primorski poslovnež Ivo Boscarol. Kot so tedaj poročale Finance, je prisotnim na dražbi povedal, da bo dal vse od sebe, da spiše novo pozitivno zgodbo. Poleg kino dejavnosti bi rad vzpostavil družabno-poslovni center, v katerem bi potekali različni zabavni dogodki. Kolosej je bil naprodaj iz stečaja podjetja Kolosej kinematografi, ki ga je lastniško obvladoval Sergej Racman. icon-expand Kolosej FOTO: spletna stran Koloseja