Kolpa bo še poplavljala, možno razlivanje Ljubljanice na barju

Obilno deževje, v več krajih so v soboto zabeležili več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod tudi močan veter, je v minulih dneh zaposloval gasilce po državi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v soboto aktiviranih devet poklicnih in 187 prostovoljnih gasilskih društev, posredovali pa so na skoraj 300 lokacijah.