Kolpska dolina ima 'novo junakinjo' Petro

S pomočjo lokalnih lovcev je ekipi z Biotehnične fakultete uspelo odloviti odraslo risinjo v zgornji dolini Kolpe. Risinjo so uspavali, jo pregledali in ji nadeli biometrično ovratnico, s pomočjo katere bodo podrobneje spremljali njeno življenje in razmnoževanje. In kot se za deželo junaka Klepca spodobi, so ji nadeli ime Petra.

V okviru projekta LIFE Lynx so prvega marca 2021 v zgornji dolini reke Kolpe odlovili odraslo risinjo. Odlov je potekal pod vodstvom ekipe z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani v sodelovanju s projektno ekipo Zavoda za gozdove Slovenije, Živalskim vrtom Ljubljana in lokalnimi lovci.

icon-expand Risinja Petra ima svoj teritorij v zgornji dolini Kolpe. FOTO: Lan Hočevar

Ekipa je samico uspavala, opravila vse biometrične meritve in ocenila njeno starost na 4 do 5 let. Samica je bila v dobri telesni kondiciji in je tehtala 16 kg. Namestili so ji ovratnico, ki že pošilja podatke tem, kje se giba.

icon-expand Risinjo je ves čas, ko je bila pod narkozo, spremljal veterinar. FOTO: Lan Hočevar

"To risinjo poznamo že od prej, in sicer po zaslugi kamer, postavljenih na terenu. Tako vemo, da del njenega teritorija predstavlja zgornja dolina Kolpe. Zdaj smo jo opremili s telemetrično ovratnico, ki je že poslala prve podatke o tem, kje se giba, v prihodnje pa nam bo omogočala podrobno spremljanje njenega življenja in razmnoževanja," so zapisali na spletni strani LIFE Lynx.

Tako kot običajno so tudi tej samici dali ime. Ker prihaja z območja, ki je poznano po legendi o Petru Klepcu, so lepo risinjo poimenovali Petra.