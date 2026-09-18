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Po več letih so jo odprli, zdaj je pot na Bavški Grintovec spet zaprta

Bovec, 18. 09. 2026 14.55 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Trenta, v ozadju Bavški Grintovec

Planinska pot na Bavški Grintavec čez sedlo Kanja je zaradi novega odloma skale do nadaljnjega vnovič zaprta, sporočajo iz Planinske zveze Slovenije in Planinskega društva Jesenice. Pot so sicer po več letih po temeljiti obnovi odprli avgusta letos.

Bavški Grintovec
Bavški Grintovec
FOTO: Shutterstock

Pot je bila zaradi obsežnega skalnega podora več let zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval. Kljub obnovi avgusta letos pa severni pristop na Bavški Grintavec ostaja izredno krušljiv, so v četrtek v objavi na spletni strani pojasnili na planinski zvezi.

Kot so zapisali, je po informacijah s terena prišlo do novega odloma skale, ki je poškodovala nameščena varovala. Zelo zahtevna planinska pot na Bavški Grintavec čez sedlo Kanja je tako do nadaljnjega spet zaprta.

Dostop na Bavški Grintavec je mogoč po južnem pristopu iz vasi Soča ali iz Bavšice čez Vovenk in nato po vršnem grebenu, so še navedli na Planinski zvezi Slovenije.

Planinska pot Zadnja Trenta–Bavški Grintavec je prejela največ glasov v akciji izbire naj planinske poti 2026, s čimer si je zagotovila sredstva za obnovo.

Pot poteka od Florija naprej po dolini Zadnje Trente, nato pa se preko planine Zapotok vzpne do sedla Kanja. Od tu naprej se je treba po strmem severnem pobočju povzpeti s pomočjo varoval po zelo zahtevni planinski poti.

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