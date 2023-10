Zakaj nas globoko v oktobru še kar nadlegujejo komarji?

Letošnja jesen je nadpovprečno topla, poleti je bilo veliko padavin, tudi poplave, in vse to so idealni pogoji za komarje, ki jih je to jesen res veliko. Čeprav smo že globoko v oktobru, so še vedno zelo aktivni, moteči in tudi agresivni. Njihovi piki načeloma niso nevarni, so pa v Trstu zabeležili prvi primer okužbe s čikungunjo, tropsko boleznijo, ki jo prenašajo tigrasti komarji. Pri nas avtohtonih okužb strokovnjaki niso zaznali, v preteklih letih pa so obravnavali nekaj primerov te vročinske bolezni pri potnikih, ki so se vrnili iz tropskih krajev.