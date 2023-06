Letos ni komarjevo leto, tudi klopov manj kot lani

Spet je tu poletje in seveda z njim tudi komarji, ki so nadležni ne samo zaradi njihovega brenčanja, ampak tudi zaradi srbečih in nadležnih pikov. V Sloveniji imamo kar 41 vrst komarjev, razlaga biolog dr. Tomi Trilar. In čeprav bi večina od nas rekla, da je komarjev vsako leto več, letos ni tako, dodaja. "Na splošno bi rekel, da je letos komarjev manj. Lanska deževna pomlad je recimo na Ljubljanskem barju in na radenskem polju povzročila res eksplozijo komarjev, v glavnem naših domorodnih vrst," pojasnjuje Trilar.

In če komarje enačimo z nadlogo in da za ekosistem niso koristni, primer Antarktike nakazuje ravno obratno. "Največja dobrobit je na Antarktiki, kjer so edini opraševalci cvetnic. Če tam ne bi bilo komarjev, ne bi bilo rož, ki cvetijo," dodaja Trilar.

Komarji so torej na južnem tečaju zaželeni, povsod drugod pa z njimi bijejo vojno. Ponekod, da zmanjšujejo populacijo, škropijo z insekticidi, vendar se v Sloveniji za to še nismo odločili.

"Dokler v Sloveniji komarji predstavljajo samo nadležneža in ne prinašajo bolezni, ta ukrep hranimo za obdobja, ko bodo prenašali bolezni, da bomo bolj učinkoviti in bomo takrat hitro zatrli populacijo, ki prenaša bolezni," dodaja Trilar.

"Za zdaj kakšnih hujših bolezni pri nas ne prenašajo. Teoretično bi se lahko prenesel virus, ki prenaša vročico zahodnega Nila," pa pojasnjuje Eva Grilc z NIJZ.

V Premanturi v okolje spustili sterilne samce

Poleg škropljenja je Evropska vesoljska agencija financirala evropski projekt, v katerega so vključene Grčija, Srbija Italija in sosednja Hrvaška, kjer so v Premanturi v okolje spustili sterilne samce. In kaj so pokazali prvi rezultati po enem letu? "Populacija se je zmanjšala, vendar bistveno manj, kot so pričakovali. Pričakovali so od okoli 60- do 80-odstotno zmanjšanje, ampak je odstotek zdaj nekaj manj kot 15 odstotkov," učinke sterilnih samcev pojasnjuje Trilar.

Zato je še vedno najboljši nasvet, pravi dr. Trilar, da komarjem ne zagotavljamo okoliščin, da lahko preživijo, kot je stoječa voda.