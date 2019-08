Kombinatorika šolskega koledarja in dopustov: za 4 dni dopusta kar 12 dni počitnic!

Pregledali smo, kaj prinaša šolski koledar za leto 2019/2020, katere so novosti pravilnika in kako čim bolj kombinirati dopuste s pouka prostimi dnevi, da boste lahko za čim manj dopusta čim dlje na počitnicah. Ker 3. januar pade na petek, bo pouka prost dan, kar pomeni, da bodo šolarji v času božično-novoletnih počitnic doma kar 12 dni.

Pred začetkom šolskega leta 2019/2020 smo preverili, kaj prinaša šolski koledar. Kdaj bodo šolske počitnice, pouka prosti dnevi, katere so novosti v povezavi s šolskim koledarjem ter predvsem, kako kombinirati dopust s pouka prostimi dnevi in si omogočiti čim daljše počitnice.

2. septembra se za okoli 264.000 učencev in dijakov spet odprejo šolska vrata. FOTO: Dreamstime

Tri dni dopusta za cel teden počitnic

Minulo šolsko leto so šolarji kar trikrat morali v klopi v soboto, saj so nadomeščali 24. december in 3. maj, ki sta bila prosta v okviru počitnic, prav tako so morali še eno soboto v šolo, da so zagotovili zadostno število dni pouka. Zakon o osnovni šoli namreč določa, da pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni. Izračun za šolsko leto 2019/2020 predvideva 194 šolskih dni, z upoštevanjem vseh praznikov, počitnic in pouka prostih dni.

Po šolskem koledarju bodo šolarji prvič odšli na počitnice v ponedeljek, 28. oktobra, ko se začnejo jesenske počitnice. Te bodo trajale teden dni. Ker 31. oktober in 1. november padeta na četrtek in petek, boste za cel teden počitnic s svojimi otroki morali vzeti tri dni dopusta. 3. januar bo pouka prost dan Naslednji sklop pouka prostih dni bo v okviru novoletnih počitnic. Te se začnejo z božičnim dnevom 25. decembra in trajajo do 2. januarja, a ker je 3. januar petek, bodo šolarji imeli pouka prost dan, ki pa jim ga zaradi sprememb na področju pravilnika o šolskem koledarju ne bodo treba nadomeščati. V posameznem koledarskem letu se lahko teden pred ali po daljših praznikih začne ali konča z le enim delovnim dnem. V takih primerih je zato minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za posamezno šolsko leto doslej določil ta dan kot pouka prost dan, ki pa se je nadomeščal na drug delovni dan oziroma na soboto. To je predstavljalo številne zaplete pri organizaciji in izvedbi pouka v posameznem šolskem letu. Prav zato novi pravilnik dopušča ministru, da lahko določi, da je ta dan pouka prost dan brez nadomeščanja. "Minister je s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2019/20, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, določil, da bo 3. januar 2020 pouka prost dan in se ta dan ne nadomešča,"so pojasnili na pristojnem ministrstvu za izobraževanje.

3. januar 2020 je 'osamljeni' delovni dan med počitnicami in koncem tedna, zato bo pouka prost dan. Z vijolično barvo so obkroženi dnevi, ko lahko vzamete dopust in si omogočite daljše počitnice v kosu. FOTO: Dreamstime

12 dni počitnic za zgolj štiri dni dopusta Če boste torej v službi prijavili dopust v petek 27. decembra ter v ponedeljek in torek 30. in 31. decembra, boste lahko na počitnicah kar devet dni. Če pa dodate v ta nabor še petek, 3. januar, pa boste lahko doma kar 12 dni. Ob upoštevanju zgolj štirih dni dopusta so to že konkretne počitnice. 'Slaba bera' za prvomajske praznike Leto 2020 nam s prazniki in s tem z dela ter pouka prostimi dnevi ni naklonjeno. 8. februar bo padel na soboto, k sreči je tu velikonočni ponedeljek, ki bo 13. aprila, prvomajske počitnice pa se začnejo s praznikom dan upora proti okupatorju v ponedeljek, 27. aprila in trajajo do 2. oziroma 3. maja (nedelja). Ker 1. maj pade na petek, 2. maj pa na soboto, boste v primeru, da si vzamete tri dni dopusta (torek, sredo in četrtek), na počitnicah lahko devet dni v kosu. Ali pa izkoristite dva zaporedna podaljšana vikenda.

1. september je letos nedelja in se v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju ravno zato, ker je pouka prost dan, ne nadomešča.