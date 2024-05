Komedija, ki si jo boste vzeli k srcu

V predstavi z naslovom Holesterol ni komedija , Javšnik raziskuje naš odnos do zdravja , zdravstvenega sistema , vseh pravil , ki se jih moramo držati, obenem pa z občinstvom deli tudi svojo osebno izkušnjo , ki je spremenila njegovo življenje . Namesto dolgočasnega nizanja dejstev in številk o običajno izredno resni tematiki , se Javšnik gledalcem približa s humorjem in univerzalnimi življenjskimi resnicami , s katerimi se lahko poistovetimo prav vsi.

V novi predstavi, ki združuje srčno zdravje in smeh, se slovenski igralec in komik Matjaž Javšnik podaja na oder, da bi ozaveščal o resni temi na način, ki nam je vsem najbližje - s humorjem.

Predstava raziskuje slovenske navade, ki pogosto vodijo v težave s holesterolom. Ob tem pa Javšnik ne žuga. Namesto tega se skozi humoren prizvok sooča z realnostjo in spodbuja gledalce k razmisleku o svojem in življenjskem slogu svojih bližnjih.

"Ljudje se premalo zavedajo, kako pomembno je zdravje. Vse do trenutka, ko je za to že prepozno," pravi Javšnik. "In vedno je dobro, če takšne pomembne zadeve sporočiš v prvi osebi ednine. Torej stvari, ki so se ti zgodile osebno. Takrat ljudje temu bolj zaupajo, bolj verjamejo in so temu tudi bolj pripravljeni slediti."

Holesterol ni komedija, ni le predstava, ampak tudi misija. Na spletni strani vzemiksrcu.si , kjer je možen brezplačen ogled predstave, lahko gledalci najdejo tudi druge uporabne izobraževalne vsebine o holesterolu. Namen vseh aktivnosti v sklopu kampanje je povečati zavedanje o pomembnosti rednih pregledov ravni holesterola LDL v našem telesu.

Zato si vzemite ta nasvet k srcu: smeh je že pol zdravja, za drugo polovico pa lahko z malo truda poskrbite sami.

Naročnik oglasne vsebine je Novartis.