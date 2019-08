Komedija pod zvezdami 2019

Pred koncem poletja ste vsi ljubitelji gledališča, smeha in čarobnih poletnih noči vabljeni na Ljubljanski grad, na festival smeha v čarobnem grajskem okolju, visoko nad vsakdanom in čisto blizu zvezd - tistih na nebu in tistih, ki svetijo z odra.

Komedija pod zvezdami Komedija pod zvezdami V čudovitem ambientu grajskega dvorišča bo festival otvorila komedija Profesor Kuzman mlajši z jubilejno 100. ponovitvijo, v kateri nam bo Uroš Kuzman postregel s šalami na temo šole, sledi avtorska uspešnica Đurologija s karizmatičnim Brankom Đurićem- Đurom, ki je doživela več kot 300 ponovitev po vsem svetu. Tretji dan bosta publiko zabavala odlična Lado Bizovičar in Jure Godler s Predstavo za vsako priložnost. Festival pa bo zaključila drzna, smešna, iskrena izpoved igralsko pevske legende Tanje Ribič in Gorana Rukavine v novi uspešnici Tako ti je, mala. Komedija pod zvezdami PROGRAM 28. 8., ob 20.30 – PROFESOR KUZMAN MLAJŠI 29. 8., ob 20.30 – ĐUROLOGIJA 30. 8., ob 20.30 – PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST 31. 8., ob 20.30 – TAKO TI JE, MALA Predprodaja in prodaja vstopnic:www.mojekarte.si,www.eventim.si Komedija pod zvezdami Komedija pod zvezdami Več informacij o posameznih predstavah in festivalu Komedija pod zvezdami lahko najdete na povezavi: www.komedijapodzvezdami.si Naročnik oglasa je Gustav film.