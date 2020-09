Elizejske poljane v barvah slovenske trobojnice, Slovenci objeti proti cilju

Pogačar in Roglič objeta in nasmejana proti Parizu.

Slovenske zastave in zvoki harmonike dvojec spremljajo na dirki že zadnje dni, uspehe Pogačarja in Rogliča ter ostalih slovenskih kolesarjev na Touru spremlja več skupin slovenskih navijačev, ki so se na dirko odpravili v lastni režiji. Danes pa so se jim v Parizu pridružili še navijači, ki so v jutranjih urah z dvema čarterskima letoma prileteli v francosko prestolnico.

Nekateri so se namestili v lokale ob aveniji, drugi so se sprehajali po mestu. Ni manjkalo navijaških vzklikov, vključno s pregovornim "Kdor ne skače, ni Slovenc" in drugimi napevi. Medtem so organizatorji pripravljali še zadnje podrobnosti na trasi med Slavolokom zmage in ciljno arena, na trasi pa so potekale prve ekshibicijske vožnje kolesarjev.

Med slovenskimi navijači je na slavni aveniji bila tudi Mancaiz Ljubljane, ki se je za prihod v Pariz odločila v soboto dopoldne. Strastna ljubiteljica kolesarstva, ki je tudi sama v preteklosti trenirala ta šport, je prišla proslaviti uspehe Pogačarja in Rogliča, ki so po njenem dvignili kolesarstvo kot šport v Sloveniji. "Ponosna sem na vse uspehe in tudi na dejstvo, da vse več Slovencev podpira ta šport. Odkar sta onadva vse to dvignila, je nastal res velik premik, saj je jasno, da nas šport povezuje,"je dejala.

Med navijači v slovenski opravi je bil tudi Dejaniz Ljubljane, ki je doma od samega začetka napeto spremljal razvoj dogodkov na Touru."Ker malo težko je bilo gledati na koncu, ko je postalo napeto. Ampak sicer je lepo. Lepo je spremljati, še toliko bolj lepo pa je biti tu za konec. Morda nas je malo presenetil končni razplet, ampak tako je v redu," je povedal.

Za Jurijaiz Komende, soseda od Pogačarjevih, je končni vrstni red manj presenetljiv."Prišel sem podpirati vse Slovence, je pa Tadej tisti prvi razlog, zaradi katerega sem prišel v Pariz. Ravno tako sem bil lani ob koncu Vuelte v Madridu, tako bo to očitno zdaj postala stalnica," je povedal.

Najbolj veselo je v Komendi

Občina Komenda, rojstni kraj zmagovalca Dirke po Franciji, v teh dneh živi praznuje.