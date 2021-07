Komenda ponovno odeta v rumeno

Brez konkurence, enostavno najboljši. Tako so uspeh mladega kolesarskega asa pospremili navijači v Pogačarjevi domači Komendi, ki je te dni seveda rumena. Na ploščadi pred hipodromom je dirko pod šotorom spremljalo približno 400 ljudi. Oblečeni v rumene majice in opremljeni z navijaškimi rekviziti, so še eno odlično predstavo našega šampiona pospremili z vzkliki in bučnim aplavzom. Združili so tudi prijetno s koristnim in za občane ter ostale zainteresirane pod šotorom organizirali cepljenje proti covidu-19.

Eksplozija čustev, evforija ob prihodu Tadeja Pogačarja v cilj. Letošnji Tour de France je bil, tako domačini v Komendi, vseeno manj napet kot lanski."Kdaj je bilo? Po petih etapah je bilo v bistvu že vsega konec. Lani, ko je bil še Roglič zraven, je bila pa čisto druga," in "Letos je čisto preveč suveren, tako da je praktično vse takoj potolkel. Letos je tako - vredu, počakamo do nedelje," komentirajo navijači. "Piše se zgodovina slovenskega kolesarstva," pravijo organizatorji dogodka, ki jutri pričakujejo ne le poln šotor, ampak celotno ploščad. "Eno stvari bi rad rekel vsem Slovencem - če znamo stopit skupaj, ko so težave in nesreče, dejmo skupaj stopit tudi, ko so uspehi. Dajmo navijat za vse kolesarje in jim dajmo podporo, kajti to je najboljša reklama za Slovenijo," pravi Jurij Kern, organizator dogodka. Komenda se je odela v rumeno. FOTO: Damjan Žibert Pred navijanjem, od 14. ure dalje, pa so se lahko pod istim šotorom zbrani tudi cepili. "Oboje hkrati, ja, bomo še navijali," in "Mislim, da je super, da je čim bolj dostopno," so navdušeni obiskovalci. "Malo sem odlašal, no, tako bom rekel - malo zamujam, pa zdaj mam res priložnost in sem rekel, da grem pogledat, pa se bom cepil. Enkrat se moram, ker tako ali tako, prej al slej se bom mogel," pravi eden izmed obiskovalcev. "Včeraj smo cepili 58 ljudi, odziv je bil kar velik, no, nismo morda niti pričakovali, da bo tko veliko ljudi prišlo," pojasnjuje Arnel Smajlović, koordinator cepljenja iz Zdravstvenega zavoda Zdravje. Danes jih je rokav zavihalo še 81. Na voljo sta bili cepivi Pfizer in Janssen. Navijači upajo, da si bodo morda lahko prihodnje leto sloviti Tour de France z našimi asi na čelu ogledali tudi v živo.