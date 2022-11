KOMENTAR: Balkanski bojevniki in naši otroci?

250 strani dolga obtožnica govori o tem, da je za prijetjem skupine težko in dolgotrajno delo preiskovalcev. Dve leti preiskave, tajni ukrepi, sledenje skupini, ki naj bi dobavljala enormne količine kokaina. in s tem, lahko sklepamo, tudi mastno služila. Bo teh 250 strani dovolj, da tožilstvo dokaže, da gre res za organizirano kriminalno združbo, ki je tihotapila in preprodajala mamila, ali bo morda nekoč, za zadoščenje tistih, ki niso uspeli, postala le dobra knjiga? Pa morebiti izziv za kakšen filmski scenarij? Kajti te vrste knjige in filmi gredo danes zelo dobro v promet. Vsi, vključno z mano, radi gledamo "kriminalke", a verjetno se marsikdo ne zaveda, da to, kar te knjige in filmi prikazujejo, ni plod domišljije kot Vernovih 20.000 milj pod morjem, temveč je odtis življenja, ki se tam zunaj zares dogaja. Pa ne le tam daleč zunaj, v Kolumbiji, Ameriki in njenih revnih četrtih, temveč tudi pred našimi vrati, na naših dvoriščih. Droga se prodaja tudi pred osnovnimi šolami, ki jih obiskujejo naši otroci, in se ponuja v lokalih, ki jih obiskujejo naši najstniki.

Zame osebno so preprodajalci mamil najbolj krvoločni kriminalci. Zakaj? Ker so to ljudje, ki sejejo smrt, pa ne le njihovih sodelavcev, ki bi jih izdali in zato klavrno končajo razkosani na kakšnem smetišču ali pa obteženi globoko na dnu morja v kakšnem pristanišču, temveč jemljejo tudi nedolžna, naivna, nevedna mlada življenja. Kajti ta mamila, ki jih ljudje v kriminalnih združbah preprodajajo "na veliko", potem navzdol po njihovi "prehranjevalni" verigi drobijo, v drogo mešajo tudi zdravju zelo nevarne snovi, da bi povečali profit (tudi strupe, kot je strihnin – strup za podgane), in na cesti preprodajajo. Seveda, na začetku je zastonj, toliko, da mladi, naivni, nevedni pridejo na okus, kako je to dobro in fajn, potem pa se začne: boj za drogo, zatem, včasih hitro, lahko pa dolga desetletja zatem, boj za življenje, boj za življenje brez drog.

Pred očmi imam veliko takšnih mladih iz moje mladosti, ki so zašli. Več jih je umrlo zaradi predoziranja, bili so komaj polnoletni ali malo čez. Tako sem za prvo novico po novem letu (30 let nazaj, ko sem delala za časopis Dnevnik) poročala o svojem osnovnošolskem sošolcu iz najboljšega 8. C iz Lucije, a ne v stilu veselih novic in prvih novorojenčkov, temveč sem poročala o njegovi smrti, ki zaradi droge ni dočakal več kot 20 let. Bilo jih je veliko, in še veliko jih je, tudi danes. A tega ne vidimo, ti mladi niso glasni, skrivajo se, skrivajo se tudi njihove družine, nemočne, globoko prizadete in v strahu, kaj prinese jutrišnji dan. Kajti, ko nekoga potegne v mamilarski vrtinec, je nemogoče napovedati, kakšen bo izhod iz tega smrtonosnega plesa.