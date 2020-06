KOMENTAR: Bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo uvedla UTD?

Najbližje uresničevanju v praksi je v tem trenutku Španija. Vlada bi najrevnejšim, šlo bi za več kot dva milijona ljudi, vsak mesec po prvotnih načrtih nakazala nekaj čez 1100 evrov, znesek bo sicer na koncu verjetno nižji. O podobnem ukrepu razmišljajo v Franciji, tudi v Italiji, uvedla so ga nekatera mesta v ZDA, pa Aljaska, kjer vsak prebivalec že od leta 1982 dobi nekaj denarja od dobičkov črpanja nafte. V Švici so imeli o uvedbi UTD referendum, kjer so ga zavrnili, poskusno so ga uvajali v Kanadi, na Nizozemskem, naklonjena mu je sedanja škotska vlada, o njem razmišljata Nova Zelandija, Avstralija, v omejenih oblikah so ga uvajali v Indiji, Namibiji, Braziliji, na Finskem. In če nekateri ponujajo tisoč ali sedemsto ali tristo evrov, je na primer v Keniji skupnost, ki so jo izbrali za preizkus, zacvetela že, ko je vsak dobival 45 dodatnih evrov na mesec.

Temeljna ideja UTD je, da bi vsakemu zagotovili neko varnost, brez pogojev in univerzalno. To je še posebej pomembno, poudarjajo zagovorniki, v časih, kot jih ravnokar živimo, torej v časih napol izrednih razmer, krize in recesije, ki se napovedujeta.

Razlogi, da se o tem govori že leta, pa so tudi drugi in številni.

Tako zamisel neke oblike temeljnega dohodka za vse podpirajo tudi takšni tehnološki milijarderji, kot so Chris Hughes, soustanovitelj Facebooka, Richard Branson in Elon Musk. Predvsem zato, ker bo v prihodnjih letih zaradi tehnološkega napredka izginilo na milijone delovnih mest. Zakaj milijarderje skrbi za tiste, ki bodo brez službe, je sicer težko sklepati, morda nočejo v bližini svojih palač in podjetij gledati šotorskih naselij brezdomnih ljudi, ki se bodo tepli za košček kruha, takšnih, kot jih poznajo že zdaj v nekaterih sicer zelo bogatih ameriških mestih.

Zanimivo je, da so ob na videz tako splošno dobrem predlogu za vse ponekod levica in sindikati zadržani. Bojijo se, da bi lahko zaradi tega ukrepa znižali plače in pravice delavcev. Bojazen je, da bi odpravili obstoječe instrumente države blaginje in vpeljali tako imenovano vitko državo. Če bi se to zgodilo, absolutno ni zagotovljeno, da bo res vsem bolje, nasprotno.