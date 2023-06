KOMENTAR: Ko politika uničuje kariere uslužbencev Policije

Uslužbencev Policije se ne da kar tako odstavljati, če za to ni krivdnih razlogov. Notranji minister zavaja ali pa ne pozna zakonodaje, pravijo poznavalci, saj se na Policiji brez razlogov lahko zamenja samo generalnega direktorja. Drugih ljudi na položajih ni mogoče premestiti samo zato, ker nekomu niso všeč. Ali pa zato, ker to nekdo naroči.

Prvi mož Policije Senad Jušić je v zadnjih dveh tednih zamenjal že štiri ljudi, vodjo Centra za varovanje in zaščito, direktorja Uprave kriminalistične policije, direktorja Policijske uprave Koper, minuli konec tedna pa še direktorja Policijske uprave Maribor. Vse je premestil v vodstvo Policije s pojasnilom – zaradi delovnih potreb. Tisti, ki nimajo energije za sodne postopke, ker trajajo več let, se na koncu pač strinjajo s premestitvijo, druge izbire nimajo. Tožba in sodna bitka ali pa soglasje, da te razrešijo s funkcije oziroma premestijo, kot se temu lepše reče.

To pomeni, da generalni direktor Policije ne more uporabiti te določbe, ki jo v določenem obsegu lahko minister, ampak mora za vsako razrešitev uradnika na položaju izvesti postopek razrešitve in izdati odločbo o razrešitvi, zoper katero lahko prizadeti vloži pritožbo in uveljavlja sodno varstvo v upravnem sporu, pojasni profesor Pirnat in doda, da se lahko brez razlogov zamenja samo generalni direktor, drugih takšnih kadrov v Policiji ni, pravi.

Če za ministre velja, da lahko v prvem letu po nastopu funkcije brez navedbe razlogov razrešijo določene uradnike, pa to ne velja za generalnega direktorja Policije, da bi lahko odstavljal in premeščal ljudi po svoji volji, nam potrdi tudi profesor dr. Rajko Pirnat, predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti.

Doc. dr. Miroslav Žaberl , predavatelj na Fakulteti za varnostne vede in strokovnjak za policijska pooblastila odločno: vrhovne policijske vodje ni mogoče enostavno zamenjati, tako kot to velja za politično nastavljene kadre. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije lahko izvede nujno potrebno zamenjavo vrhovnega policijskega vodje le, če gre za zamenjavo iz krivdnih razlogov. Vendar je treba takšno zamenjavo ustrezno predstaviti in obrazložiti. Da je nekdo nujno potreben na drugem delovnem mestu, pa je neprepričljiva obrazložitev, pravi Žaberl, ki s tem demantira tudi notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ko navaja, da Senadu Jusiću ne smemo jemati te pristojnosti, da si oblikuje svojo ekipo ljudi. Po kateri zakonodaji pa, gospod minister?

Težko boš svetovalec direktorja Policije, ki te je odstavil, ker naj bi te potreboval za svetovalca. Zakaj bi bil recimo direktor Uprave kriminalistične policije, ki je formalno najožji sodelavec generalnega direktorja, njegov svetovalec? Generalni direktor ga razreši, ker ga potrebuje za svojega svetovalca za gospodarsko in korupcijsko kriminaliteto. Čeprav to področje pokriva prav kriminalistična policija, ki jo vodi ta isti direktor, ki je bil razrešen oziroma uradno premeščen. Takšnim razlogom seveda še v risanki nihče ne bi verjel. Čisto norčevanje iz ljudi, njihove kariere in kriminalistične stroke.

Vse razrešitve oziroma premestitve, ki jih trenutno izvaja vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije, so torej v bistvu nezakonite. Ker ljudi premešča brez krivdnih razlogov, za vse razrešene uslužbence pa ustvarjajo nova delovna mesta, tudi za svetovalce generalnega direktorja, ki v praksi to seveda niso.

In nato pridejo na oblast politiki, ki si zaželijo na vodstvenih položajih v Policiji svoje ljudi. Sledijo nezakonite razrešitve strokovnjakov in vsem po spisku dobesedno uničijo kariero. Ker jih umaknejo za neke svetovalce, ki o ničemer več ne odločajo, ne opravljajo niti svojega osnovnega poslanstva, ne morejo se vrniti na prejšnjo funkcijo, za katero so potrebovali recimo 20 let ali več let, da so prišli do nje.

Poglejmo še drugače – sploh niso pomembna imena, za koga gre, koga vse so zamenjali, jih osebno poznam ali ne, niti ni važno, pod katero vlado, levo ali desno, se dogaja to sporno politično kadrovanje. Najbolj zaskrbljujoče je, da direktorji Policije po političnih navodilih ali pa ne z nezakonitimi razrešitvami uničujejo kariere ljudi, ki so v Policiji zaposleni več desetletji. To je njihov poklic, vso kariero so se izobraževali, usposabljali, začeli kot navadni policisti ali kriminalisti, napredovali v vodjo skupine, nato oddelka, potem sektorja, morda postali direktorji policijske uprave ali pa pomočniki direktorja na Nacionalnem preiskovalnem uradu, direktorji Uprave kriminalistične policije ali kaj tretjega.

Da je takšno početje nedopustno, mi pritrdi tudi Miroslav Žaberl. Če vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije ne zna natančno obrazložiti, zakaj je nekoga pod nujno umaknil z izjemno pomembnega položaja in ne gre za krivdno razrešitev, potem to ni upravičen razlog oziroma je takšna zamenjava, predvsem ker gre za predstojnika, ki še nima mandata, nehigienična.

Če bodo pristojni uradniki upoštevali sodno prakso, potem bodo verjetno težko pojasnili, da ima Senad Jušić zahtevanih osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in da izpolnjuje pogoje za generalnega direktorja Policije.

V trenutku jim vzamejo vse, vzamejo jim položaj, funkcijo, jih onemogočijo v nadaljnji policijski karieri, jih namestijo po nekih pisarnah, kjer nimajo več stika z delom, ki ga opravljali leta in leta. Na papirju so svetovalci direktorja Policije, v praksi pa to seveda niso. Takšnih delovnih mest je po neuradnih podatkih že blizu 15. Več ljudi iz Policije me je klicalo v minulih dneh, jezni in razočarani so, ker se spet dogajajo čistke. Zakaj že?

Zaradi političnih interesov, zamer, obračunov? Nekdo mi je rekel zanimivo misel – s kakšno pravico politiki, ki pridejo na oblast za en mandat ali pa še to ne, uničijo policijsko kariero uslužbencem Policije, jim vzamejo delovno mesto in jim zagrenijo življenje. Ja, to se tudi sama sprašujem, s kakšno pravico?