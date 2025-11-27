Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Komentar o 'črnuharjih' še vedno vznemirja, koalicija se brani

Ljubljana, 27. 11. 2025 20.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
52

Spletni komentar poslanke Lene Grgurevič, ki je po koalicijskem porazu na referendumu, nasprotnike označila za "črnuharje", še vedno vznemirja. Na zapis članice vladajoče stranke Gibanje Svoboda se je odzval vrh rimokatoliške cerkve pri nas. "Slovenski škofje zavračamo nedemokratične poskuse utišanja," so zapisali. Kritični do nizkega nivoja komunikacije izvoljenih predstavnikov ljudstva, so tudi obrtniki. In kako odgovarjajo v koaliciji?

Nedeljski padec koalicijskega zakona o pomoči pri predčasnem končanju življenja in izliv poslanke Lene Grgurevič na Facebooku. "Organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno..."

In prvi komentar neposredno izzvane Cerkeve na Slovenskem. "Odločno zavračamo nedemokratične poskuse utišanja nevladnih organizacij. Slovenska škofovska konferenca se čudi nizkemu nivoju komunikacije, ki si jo privoščijo nekatereli izvoljeni predstavniki ljudstva. Takšen način izražanja zavračamo in vabimo k umirjenemu, argumentiramu in nežaljivemu izražanju mnenj."

Poslanka po prvem valu političnega viharja zaradi zapisa ni pokazala nobenega obžalovanja. Ravno obratno. "Bojda sem strašansko grešila. Blaženega Janeza sem označila za črnuharja," je dodala v drugem zapisu.

Alenka Jeraj iz SDS meni, da to zagotovo ni nivo DZ in ene poslanke. "Ampak od nje smo marsičesa navajeni, ker v bistvu je veliko njenih razprav telo podobnih, žaljivih, nesramnih."

"Smešno je, kakšen cirkus so zagnali na desni, ker je ena poslanka zanje uporabila izraz "črnuharji". Kot da z druge strani ne poslušamo dobesedno vsak teden o "rdečkarjih", pa o "udbaših", "norcih" in tako naprej. So pač specialisti za delanje drame, zganjanje teatra in dvojne standarde," pa so se za koalicijsko kolegico potegnili v Levici. 

Besedam Grgurevičeve so sicer komaj verjeli tudi obrtniki, ki jih je poslanka Svobode v odmevnem zapisu prav tako prištela med črnuharje. "Najprej sem seveda pomisli, kako smo se sploh znašli v nejenem zapisu. Namreč nismo nič posebno aktivno sodelovali pri referendumskih vprašanjih," pravi Danijel Lamperger, generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice.

Še bolj začudeni pa so bili nad nivojem nespoštljivosti ene od parlamentarnih odločevalk. "Pričakujemo minimalno to, da se opraviči. Če pa ni kos temu, da se spoštljivo komunicira s podjetniki in obrtniki, ki so tisti, ki polnijo javne blagajne, potem pa tudi verjetno ni kos tej svoji službi in je bolje, da gre početi kaj drugega," pravi Lamperger. 

Lena Grgurevič pred kamero danes ni želela. Je pa prek svoje stranke Svoboda sporočila, da zapis nikakor ni rasističen - kot so ga nekateri državljani osebno doživeli, ampak politični komentar.

lena grgurevič črnuharji izjava zapis
Naslednji članek

Fiskalni svet skrbi opozorilo iz Bruslja, Golob miri: Tveganje je minimalno

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (52)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
27. 11. 2025 21.59
fuj
ODGOVORI
0 0
natas999
27. 11. 2025 21.59
ta Helga je pa stopila čez rob in bo revca štrbunknla
ODGOVORI
0 0
Kanalizacija
27. 11. 2025 21.58
+1
Očitno ima ona raje te ,ki jih je imenovala v postelji.
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
27. 11. 2025 21.57
+2
Mesečniki, začnite pakirat kovčke.
ODGOVORI
2 0
Darko32
27. 11. 2025 21.57
+1
z tem je dokazala, da takšna oseba nima pravice delati v javni upravi sodstvo in Policiji, saj je politično okužena oseba in z tem AVTOMATSKO NE SME DOBITI NIKJER MANDATA ZA ZAPOSLITEV NA TEH DELOVNIHJ MESTIH. Sodnik mora biti politično nepristranski in mora biti nepristranski. A žal tukaj je pogrnila na celi črti. Kot kobajagi intelektualka, kar se predstavlja je tudi pogrnila in dokazala svoj poden kulture in znanja. ČRNUHAR je mišljen duhovnik in tukaj je žalila duhovnike, kar je za njo resno opozorilo ali je zrela za pregon po uradni dolžnosti. NIMA ONA PRAVICE ŽALITI DUHOVNIKOV IN DRUGIH, KER SE NE STRINJAJO Z NJENO IDEOLOGIJO KATERO ZAGOVARJA.
ODGOVORI
1 0
9876543
27. 11. 2025 21.57
Ta vlada je državni zbor pripeljala na nivo javne hiše, bord-ela,....kilometre stran od česarkoli kulturnega.
ODGOVORI
0 0
eurosapiens
27. 11. 2025 21.55
+4
ta je tako čez les ... kot večina iz njene stranke
ODGOVORI
4 0
Castrum
27. 11. 2025 21.47
+1
Draga jeznakasna pravi, da Lena ki žali en kup družbenih skupin, obrtno zbornico ki ima 100 tisoče članov, RKC ki ima milijon pripadnikov.....žali samo posameznika.
ODGOVORI
4 3
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.51
-3
Lahko, da se motim. Lahko, da Janez pooseblja vse naštete. Tudi to je možno. V tem primeru se posipam s pepelom.
ODGOVORI
0 3
9876543
27. 11. 2025 21.55
+2
Očitno je Jezni Jasni izraz " črnuhar" funkcionalno blizu in ga zato tako brani. Verjetno ga ne smatra kot žalitev, mogoče je del njenega vsakodnevnega izražanja in zato ne vidi, kje je problem. Kot nekomu, ki konstantno krade in se mu to ne zdi sporno.
ODGOVORI
2 0
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.57
Pojma nimam kaj to pomeni. Verjetno ni mislila črnca.
ODGOVORI
0 0
9876543
27. 11. 2025 21.43
+3
To je normalna komunikacija za leve, zato tudi ne vidijo nič spornega. Tudi plakate, kjer so nekomu želei smrt, so nosili, pa za leve kulturno usmerjene poslance in volivce nivbilo nič spornega. Tudi ko je Golob javno na televiziji priznal, da je ljudem naročal, naj "očistijo Janšiste", za leve ni bilo nič spornega. To je njihov kulturni nivo in edini plan (poleg polnjnja lastnih žepov, kjer je dotična gospa zelo uspešna). Marca bo popravni izpit, izberite tiste, kjer so rezultati dela vidni, ne pa samo medijsko napihovanje in prirejanje mnenja s pomočjo Mediane. Tudi teh 440 milijonov, ki si jih bodo sedaj delili, je izpogajal Janša, Golob se ob Ursuli obnaša kot ubogljivi cucek.
ODGOVORI
6 3
zmago56
27. 11. 2025 21.42
+5
Kovačeva Nika pa kar v tople kraje, v Kostariko pobegnila, si dopust na račun delovnih ljudi privoščila namesto, da bi se s sovražnim govorom ukvarjala. Baje pa ja je Nika z aktivizmom že dovolj zaslužila in se z njim ne bo več ukvarjala. Kaj pa bo po novem počela?????
ODGOVORI
8 3
komarec
27. 11. 2025 21.40
+2
Nihče ni idealen to je dejstvo, obsojam sovražni govor vsakogar, ne glede na barvo, raso, veroizpoved ali politično opredeljenost. Upam si trditi, da sta politika in RKC razdvojili slovenski narod.
ODGOVORI
4 2
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.48
-1
Se strinjam. Ampak to ni dovolj. Obsojamo sovražni govor, obsojamo nasilje, obsojamo vse živo. Treba je tožiti, kaznovati in iztožiti oškodnino. Potem se bodo začele stvari obračati na bolje. Obsojanje ni nič. Je isto kot da pogledaš vstran.
ODGOVORI
1 2
komarec
27. 11. 2025 21.56
Se strinjam, če smo demokratična družba je treba za to najprej sprejeti ustrezne zakone in se jih tudi strogo držati.
ODGOVORI
0 0
Castrum
27. 11. 2025 21.21
+3
Ej, jeznajasna, a je to ednina?...."SDS (+oprode NSi) + CERKEV + Zdravniška zbornica + KGZS + OZS ... ni kaj, organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno …," je zapisala Grgurevič.
ODGOVORI
4 1
Castrum
27. 11. 2025 21.23
+0
Jeznajasna, komentar?
ODGOVORI
2 2
Castrum
27. 11. 2025 21.24
-1
Čakam!
ODGOVORI
1 2
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.26
+2
Črnuhar se je dobro organiziral, tu MU priznam. Ednina. In našteje koga vse je organiziral. Niti z besedico niso označeni za črnuharje.
ODGOVORI
4 2
Castrum
27. 11. 2025 21.26
+1
Jaaaasnaaaa? ....))))
ODGOVORI
2 1
Castrum
27. 11. 2025 21.29
+1
Ej jeznajasna, ti pač ne vidiš množine, oziroma ne vidiš 60 % državljanov ki jih Lena žali. Ampak, v redu, taka si. Taki ste levaki, ko vaši norijo ste tiho. ...Mišika, to ni prav, štekaš?
ODGOVORI
3 2
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.30
+0
Funkcionalna pismenost zna biti težka. Vprašaj kakšnega advokata, če je užalila vse naštete, ki jih je "črnuhar" organiziral. Po moje ne. Žalila je Janšo. Naj jo toži.
ODGOVORI
2 2
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.36
+0
Imamo sodišča pa naj se tam sami zmenijo. Zakaj bi se mi prepirali.
ODGOVORI
2 2
zmerni pesimist
27. 11. 2025 21.11
+3
Jasna kje tu vidiš ednino
ODGOVORI
3 0
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.14
-3
Preberi sam njen komentar in mi povej kje vidiš množino. "Organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno..."
ODGOVORI
1 4
Castrum
27. 11. 2025 21.17
+2
Jezajasna ne vidi, ona je enosmerna
ODGOVORI
3 1
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.17
-3
V drugem komentarju pa ironično zapiše: "Bojda sem strašansko grešila. Blaženega Janeza sem označila za črnuharja,"
ODGOVORI
0 3
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.19
-1
Kje je množina? Kje so škofje? Če rabita očala, pojdita k optiku.
ODGOVORI
1 2
Castrum
27. 11. 2025 21.19
-1
Jezna mucica, in kaj tisto prvo kar brišemo?
ODGOVORI
0 1
Jezna Jasna
27. 11. 2025 21.21
-1
Samo ta dva komentarja je objavila.
ODGOVORI
1 2
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.11
+0
Komaj dihajo tako hud poraz so doživeli.
ODGOVORI
1 1
komarec
27. 11. 2025 21.34
+2
In ti kot velik vernik in kristjan si ves vesel. Ne imej za norca boga in poštene kristjane. Najprej začni spoštovati kristusov nauk in 10 božjih zapovedi preden začneš kazati s prstom v druge. Si pošten kristjan? Nisi me prepričal.
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.08
-1
Vrnimo Slovenijo v obodobje med obema vojnama. Ne pa te delitve bolane
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.06
-1
Se mi je zdela res sposobna ženska, pa sej v svobodi smo že navajeni da je vse bolj slabo
ODGOVORI
0 1
Veščec
27. 11. 2025 21.06
-1
komaj čakam na pomlad in na novo vlado na solat
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.05
-1
Hvala bogu za škofe, ki branijo najšibkejše! Sveta mati cerkev je zlata vredna, čeprav je danes vse na glavo tud pri njih
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.04
-1
Res sem imel rad to Leno, danes je pa neprepoznavna
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
27. 11. 2025 21.03
+0
Sprijaznite se levi, izgubili ste hudo 🤣🤣
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384