Komentar o 'črnuharjih' še vedno vznemirja, koalicija se brani

Nedeljski padec koalicijskega zakona o pomoči pri predčasnem končanju življenja in izliv poslanke Lene Grgurevič na Facebooku. "Organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam. In menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. Ker, ko je prepozno..."

In prvi komentar neposredno izzvane Cerkeve na Slovenskem. "Odločno zavračamo nedemokratične poskuse utišanja nevladnih organizacij. Slovenska škofovska konferenca se čudi nizkemu nivoju komunikacije, ki si jo privoščijo nekatereli izvoljeni predstavniki ljudstva. Takšen način izražanja zavračamo in vabimo k umirjenemu, argumentiramu in nežaljivemu izražanju mnenj."

Poslanka po prvem valu političnega viharja zaradi zapisa ni pokazala nobenega obžalovanja. Ravno obratno. "Bojda sem strašansko grešila. Blaženega Janeza sem označila za črnuharja," je dodala v drugem zapisu.

Alenka Jeraj iz SDS meni, da to zagotovo ni nivo DZ in ene poslanke. "Ampak od nje smo marsičesa navajeni, ker v bistvu je veliko njenih razprav telo podobnih, žaljivih, nesramnih."

"Smešno je, kakšen cirkus so zagnali na desni, ker je ena poslanka zanje uporabila izraz "črnuharji". Kot da z druge strani ne poslušamo dobesedno vsak teden o "rdečkarjih", pa o "udbaših", "norcih" in tako naprej. So pač specialisti za delanje drame, zganjanje teatra in dvojne standarde," pa so se za koalicijsko kolegico potegnili v Levici.

Besedam Grgurevičeve so sicer komaj verjeli tudi obrtniki, ki jih je poslanka Svobode v odmevnem zapisu prav tako prištela med črnuharje. "Najprej sem seveda pomisli, kako smo se sploh znašli v nejenem zapisu. Namreč nismo nič posebno aktivno sodelovali pri referendumskih vprašanjih," pravi Danijel Lamperger, generalni direktor Obrtno-podjetniške zbornice.

Še bolj začudeni pa so bili nad nivojem nespoštljivosti ene od parlamentarnih odločevalk. "Pričakujemo minimalno to, da se opraviči. Če pa ni kos temu, da se spoštljivo komunicira s podjetniki in obrtniki, ki so tisti, ki polnijo javne blagajne, potem pa tudi verjetno ni kos tej svoji službi in je bolje, da gre početi kaj drugega," pravi Lamperger.

Lena Grgurevič pred kamero danes ni želela. Je pa prek svoje stranke Svoboda sporočila, da zapis nikakor ni rasističen - kot so ga nekateri državljani osebno doživeli, ampak politični komentar.