Komentar: Očka, kaj si delal med zadnjo veliko pandemijo?

V petek je bil zadnji dan, ko sem oblekel belo-modro uniformo UKC Ljubljana. Pet mesecev, od začetka novembra do včeraj, sem nekajkrat na teden ob 7.00 prislonil kartico UKC k službenemu terminalu, se preoblekel, preobul in odšel v prvo nadstropje med urgenco in heliport. Na oddelek DTS Covid. Prva bojna linija.

Zdravniki, sestre, negovalci so se utapljali v delu. Virus je tolkel z vso močjo tudi po njih, vsak opravek, ki smo ga lahko vzeli z njihovih rok, je bil vreden našega časa. Organizacija skladišč, opreme, prinašanje zdravil iz centralne lekarne od Remdesivirja do opijevih tinktur, razkuževanje opreme, vozičkov s perilom, reanimacijskih vozov, kesonov s hrano, transport v sterilizacijo, pomoč pri sprejemu, oblačenju – vse to so bile dolžnosti v čistem in nečistem delu zunaj rdeče cone. Za vsak obrok – zajtrk, kosilo in večerjo – pa smo se oblekli v zaščitno obleko, zaščitni plašč, celoobrazno masko s filtrom, nadeli nekaj kap, rokavic in zaščito za obuvala ter vstopili v bolnišnični oddelek.

in zavarovati na desetine vreč s človeškimi izločki prepojenega perila, pripraviti novega, svežega, poravnati vzglavnik in pomagati sestram pri negi, previjanju, ponuditi roko pomoči. Ne spomnim se, kolikokrat sem pomagal napolniti nekaj podobnega mobi čuku oziroma telefone, namenjene starostnikom, odtipkal številko hčerke v Avstraliji, moža v Makedoniji, vzpostavljal sem celo telefonsko zvezo med mamo in hčerko, ki sta obe okuženi, bolni ležali vsaka na svojem oddelku, ena nad drugo, vsaka v svojem nadstropju. To jim je pomenilo največ na svetu. Ne spomnim se, kolikokrat smo oblekli v zaščitno obleko svojce, da so lahko prišli v oddelek svoje drage prijet za roko. Jim dati moči za boj proti virusu. Se posloviti od njih. Ne spomnim se, koliko osebnih stvari sem prevzel na vhodu urgence in jih odnesel bolnikom. Očala za branje, revije, donat, sladkarije ... Ne spomnim se, koliko osebnih stvari smo tudi zapakirali in oddali svojcem pokojnih. Ne spomnim se, kolikrat smo pomagali trojki v belih zaščitnih oblekah z Žal pri njihovem transportu. Ne spomnim se, kolikokrat smo izrekli sožalje. Ne spomnim se, kolikokrat sem pogledal na letnico rojstva in si mislil: »Pa saj ta je mlajši od mene, kaj počne tukaj?«

Delo prostovoljca fizično ni težko, opravil bi ga lahko skoraj vsak. Delo sester, tehnikov, zdravnikov je že druga zgodba, a to, kar smo opravljali mi, ni nič posebnega. Potrebna je bila le odločitev, spoznanje, da sta v teh prelomnih časih možni le dve poti. Tista, kjer nekaj narediš, in tista, kjer čakaš, da to naredijo drugi namesto tebe. Čeprav so mi mnogi dejali, naj rešujem svoje probleme, od katerih bežim, ni poti mimo dejstva, da je to nekdo moral narediti. In da je v takšnih časih najpomembnejša pomoč sočloveku, ki to pomoč najbolj potrebuje.

Potrebujemo vas

O svojem delu v javnosti nisem želel govoriti, ljudje vedno kaj po svoje razumejo. A če je kaj treba razumeti, je treba razumeti to, da so čas, volja, energija in samo dejstvo, da si se pripravljen izpostaviti in pomagati, najpomembnejša stvar, ki jo lahko narediš za svojo skupnost v prelomnem trenutku. Prostovoljstvo je stvar moralne odločitve in vsak lahko priskoči na pomoč po svojih zmožnostih. Slovenci nismo sebični zarukanci, ki skrbimo samo za svoj grunt, ne glede na vse ljudske pregovore o crknjeni sosedovi kravi. Ne nazadnje smo verjetno svetovni prvaki v prostovoljnem gasilstvu, in ko crkujejo sosedove krave, vedno skočimo na pomoč. Ob poplavah, naravnih katastrofah, boleznih. Skupaj smo spravili kopico posebno bolnih otrok na zdravljenja doma in v tujino.

Slovenci prav tako nismo povsem razdeljeni, kot nas poskušajo prepričati. O politiki in vladi v covidnih oddelkih nisem slišal niti besede. Ko je treba pomagati sočloveku, vedno stopimo skupaj, in možnosti, da to stori vsak od nas, so zares široke. Poleg Rdečega križa, ki je najbolj izkušena organizacija pri nas, lahko potrkate na vrata Karitasa, Slovenske filantropije, ki ima celo iskalnik organizacij po področjih dela, vsak lahko najde nekaj zase, primerno svojim obveznostim. Rdeči križ in ostali vas bodo sprejeli z odprtimi rokami. Morda je to ena najboljših odločitev vašega življenja, zagotovo pa je najbolj izpolnjujoča.