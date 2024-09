Komentar opozicije na Veselov odstop: Sramota

Imeni, ki se najpogosteje omenjata v kombinatorikah iskanja nove kandidatke, sta tudi danes Marta Kos in Tanja Fajon. Nekdanja veleposlanica v Nemčiji in Švici Marta Kos ima z aktualnim premierjem bridke izkušnje po tem, ko jo je stranka umaknila kot kandidatko za predsednico države. Po dveh letih so se glave očitno nekoliko ohladile, a največje vprašanje ostaja, ali bi po taki zgodovini s premierjem pristala na kandidaturo. Tanji Fajon trenutni položaj zunanje ministrice zelo ustreza, a zdi se, da bi v kandidaturo za komisarke pristala. Je pa seveda največje vprašanje, ali bi predsednik vlade ta položaj zdaj prepustil koalicijski partnerici, s katero ima Gibanje svoboda milo rečeno razgiban odnos.

Še nekaj imen se pojavlja v neuradnih pogovorih, to so Marjeta Jager, ki velja za najvišje pozicionirano slovensko uradnico v Bruslju, pa evropska poslanka Svobode Irena Joveva, nenazadnje kdo omeni tudi Alenko Bratušek, ki se ji je pred leti vihtenje na ta položaj pošteno zalomilo. "Pustimo se presenetiti. Naš premier Golob rad postreže s kakšnimi nenavadnostmi in dokler ne bodo prišli sami z nekim imenom potem tega ne bi želela komentirati," pravi poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc. Tako o krožečih imenih v SDS, veliko bolj neposredni pa so glede odstopa dozdajšnjega kandidata. "To, kar se dogaja s kandidaturo za evropsko komisijo, je sramota," pravi predsednik stranke SDS Janez Janša. "Resnično je to eno sporočilo slovenski vladi, premierju Golobu, da ni cenjen, da nima nobene moči in da ga pravzaprav v Bruslju ne upoštevajo. Sramota za Slovenijo," še dodaja Tomc. "Takšno klofutanje Slovenije je možno samo v tej situaciji, ko imamo šibko vlado in pravzaprav, če v Bruslju omeniš Slovenijo, se samo nasmihajo," pa dodaja Janša.

V koalicijskih vrstah od včeraj torej čisti molk, še en parlamentarec Vladimir Prebilič iz Slovenije pa o odstopu takole: "Vidi se, da se je Ursula Von Der Leyen odločila za pritisk na manjše države članice. In zanimivo, tudi tukaj verjetno ni naključij, pritiska na tiste, kjer EPP oziroma desna vlada ni na oblasti."

Vprašanje zdaj seveda tudi je, ali lahko Slovenija z novo kandidatko iztrži boljši položaj. Časa je do srede, ko bo jasen razrez, res malo.