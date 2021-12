KOMENTAR: Tako zgoraj kot spodaj

Darilo sem to soboto izbiral v eni izmed večjih trgovin v Domžalah. Ob tiskanju fotografij s telefona, kar omogoča poseben aparat v zadnjem delu trgovine, kjer so le še igrače in šolske potrebščine, sem opazoval fanta, ki je pokleknil ob stekleno omaro s kartami. Malo je pogledoval okoli sebe, potem pa pograbil velik kup paketkov kart (gre za karte Magic, ki so precej popularne med mladimi) in jih pospravil v žep bunde. Nato je to ponovil še enkrat, tokrat je vzel pakete nekoliko više. En tak paket stane od treh evrov naprej. Vzel jih je vsaj 20.

Okej, fant nima košare, zato daje v žep, sem najprej pomislil. A nekaj mi ni dalo miru. Pa sem šel malo za njim – še vedno sem sicer izbiral darilo – in videl, da kupuje z dekletom, ki je imelo košaro. A paketov kart ni bilo v njej. Ni moja stvar, grem kupit in domov, kaj imam jaz s tem. Pa sem se vseeno obrnil, ker me je res žulilo. Ker sem si rekel – pa naj se sliši še tako smešno – ne bom kot tisti iz Nove Slovenije, ki so rekli, da minister nima njihovega zaupanja, da sami niso za take stvari, ampak so se vzdržali. In tak bi bil tudi sam, če ne bi vsaj česa rekel.

In sem rekel prijazni trgovki, ki je ravno polnila prazne police. Da sem videl fanta, ki bo morda vse to sicer plačal, a vseeno povem, ker se mi zdi, da to ni v redu. Zahvali se mi in pove, da ve, da pogosto kradejo te karte. A da ne morejo nič. Kako ne morete nič? Ker da trgovina nima varnostnika in da fantu tudi ne upajo nič reči, ker kaj pa veš, kako se bo odzval. Torej je to vse? Da, to je vse. Ampak hvala vam.

Kasneje mi je prijatelj, ki dela v trgovini, povedal, da se taka kraja beleži kot manko oziroma "odpis" in da se ta manko prelije v cene ostalih stvari. Trgovina ni nikoli na izgubi. Torej to krajo tako ali drugače plačamo mi vsi.