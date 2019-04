KOMENTAR: Več sreče prihodnjič

Zgodbo smo preverjali več časa, pri več virih, med seboj nepovezanih. Njene verodostojnosti nismo preizkusili zgolj pri politiki, temveč na več ravneh, tudi pri tistih posameznikih, ki ne pridejo in odidejo s politično ugodnim vetrom, temveč so zavezani profesionalizmu. Tako doma kot v tujini.

Preberite še: Premier Šarec je zaradi hrvaških pritiskov sklical Svet za nacionalno varnost

Ko smo se odločili, da bomo - prvič po obelodanjenih prisluhih med slovenskim arbitrom Sekolcem in predstavnico Mladike Drenikovo - objavili, da za tem nedvomno stoji hrvaška obveščevalna služba in njen kontroverzni operativecDavor Franjić (do sedaj smo se najedli različnih teorij o ameriških geostrateških interesih, nemški obveščevalni vlogi, dolgi roki srbske BIA itd.), so se dan pred objavo, pozno popoldan, dogajale nenavadne stvari. Sporočila in klici različnih vplivnih Hrvatov na različne slovenske naslove, naj tega, kot POP TV, ne storimo. Sama sem bila ob devetih zvečer deležna še zadnjega poskusa vplivanja nevednega posrednika, ki ni razumel, kaj je v bistvu pravi namen tistih, ki ga pošiljajo z misijo, naj imena in priimka operativca ne objavimo. Kar malo nelagodno se človek počuti, ko ugotovi, da nanj izvaja pritisk tuja obveščevalna služba v imenu neke druge države.

Zgodbo smo po še dodatnem krogu preverjanj naslednji dan vendarle objavili. Razen samooklicanih poznavalcev je v Sloveniji praktično nihče ni zanikal.

Hrvaški mediji so, z izjemo portala Index.hr, ostali nemi. Nenavadno, pa vendarle zelo zgovorno.