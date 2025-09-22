Kaj sporoča kongres Gibanja Svoboda in kakšna bo vloga stranke SD?

Kaj sporoča kongres Gibanja Svobode, ki se je začel s pesmijo Bella Ciao? Ali je Gibanje Svoboda s to pesmijo napovedalo, da gredo tudi po volilce SD? "Pokazali so, da v tem mandatu ne znajo pokazati ničesar, zato se morajo skrivati za antifašizmom in čustvenim nabojem ljudi," meni politični komentator Peter Gregorčič. Največje sporočilo kongresa je, kot še meni Gregorčič, izjava Goloba, da potrebujejo še dve leti, da bo Slovenija prišla do točke brez povratka. "Tu se strinjam, še dve leti take vlade in povratka ne bo nazaj, v slabem smislu."

Igor Lukšič ob tem ocenjuje, da je Gibanje Svoboda kot stranka dozorela in ubira za Slovenijo nove, prefinjene poti. "Kongres je združeval vse člane, a kot vidimo, članstvo za zmago na volitvah sploh ni pomembno." Po njegovem mnenju je bil kongres nekakšen šov, predsednik ni nastopal za ljudi v dvorani, temveč za medije. Ocenjuje, da gre za nekakšen minimum strankarske demokracije in članstva. "Po drugi strani gre za sporočila v obliki kratkih filmčkov, kaj vse so dosegli."

"Kongres sestavljajo vsi člani in članice Gibanja Svobode. Kongres je sklepčen, če se ga udeleži vsaj tretjina članov, sicer je potrebno počakati pol ure. Oni so počakali pol ure, kar pomeni, da na kongresu ni bila prisotna niti tretjina članov in da ima Robert Golob podporo nekih 320 članov," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Gregorčič, ki ocenjuje, da je tak rezultat za Goloba porazen in kaže na odtujenost.

Ali lahko vlada z ukrepi, kot je obvezna božičnica na prihodnjih volitvah spet premaga SDS? "Vsaka vlada misli, da če bo ljudem nekaj dala v žep, da je to dobro za volitve, bolje sicer, kot da bi jemala," pobudo o obveznem izplačilu božičnice ocenjuje Lukšič.