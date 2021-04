Komentatorji Sanjskega moškega pripravljeni na ljubezensko dogajanje

Gregovo ljubezensko avanturo boste lahko v svojem domačem okolju pred ekrani komentirali, kolikor vam srce poželi. Luka in Maruša, Bojana in Milica ter Nuša in Ajla pa so komentatorji, ki bodo to storili pred kamerami. Vsaki oddaji Sanjski moški bo namreč ob 21. uri sledila komentatorska oddaja Vrtnice in vino, komentatorji so navdušeni nad svojimi novimi vlogami, ki pa so jim povsem po naključju, s pomočjo univerzuma seveda, padle v naročje.

icon-expand