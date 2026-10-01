Komisar Sejourne v Revozu: Tovarna je dokaz konkurenčnosti

Sejourne si je proizvodnjo v novomeški tovarni avtomobilov ogledal skupaj z direktorjem Revoza Jožetom Beletom in državnim sekretarjem na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leonom Korošcem. Po ogledu je v izjavi za medije tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se da vozila sestavljati tudi v Evropi. "Hkrati je tovarna dokaz, kako ohranjati konkurenčnost na avtomobilskem trgu, saj so avtomobili, ki prihajajo iz nje, še kako konkurenčni," je dejal.

Stephane Sejourne FOTO: Profimedia

Poudaril je, da je cilj Evropske komisije ohraniti in spodbujati proizvodnjo avtomobilov v Evropi, skupaj s tem pa tudi ohranjati delovna mesta in evropsko znanje. V ta namen v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu teče razprava o prihodnji evropski zakonodaji, ki bo začela veljati zelo kmalu, je dejal.

Govoril tudi z Janšo

O tem je danes Sejourne govoril tudi s premierjem Janezom Janšo, ki se po njegovih besedah strinja, da se proizvodnja in oskrbovalna veriga ohranjata v Evropi. "Ob tem sem mu tudi povedal, da Evropa potrebuje poseben sklad, iz katerega se bo lahko zagotavljalo konkurenčnost proizvodnje," je dejal. "Zelo pomembno je, da se avtomobile proizvaja v Evropi, sicer se bo velik del proizvodnje preselil na Kitajsko," je poudaril. Sejourne se tudi strinja, da mora prihodnja strategija avtomobilske proizvodnje v Evropi temeljiti na elektrifikaciji. Na vprašanje, kako gleda na subvencije, namenjene nakupu električnih avtomobilov, s katerimi naj bi v Sloveniji prenehali, je odgovoril, "da ima vsaka država svoje cilje, da pa bo Evropska komisija nadalje pospeševala to področje". Sovenija po besedah državnega sekretarja Korošca pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za krepitev konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije, posebej, ker je en del te tudi v Sloveniji. Izrazil je zadovoljstvo, da Revoz, ki je letos v celoti prešel na proizvodnjo električnih avtomobilov, uvaja proizvodnjo novih modelov, hkrati pa tudi povečuje število sestavljenih avtomobilov.

Predstavitev novega električnega twinga FOTO: Bobo

Glede možnosti, da bi Slovenija s subvencijami še naprej spodbujala nakupe električnih avtomobilov, pa je dejal, da bo to odvisno od številnih dejavnikov, da pa tega trenutno ne more komentirati. Po njegovih besedah sicer nobena industrija "praktično celo svojo življenjsko dobo ne more temeljiti zgolj in samo na subvencijah".

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