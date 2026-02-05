Naslovnica
Slovenija

'Evropa se mora znebiti iluzije, da bodo Američani vedno tu'

Ljubljana, 05. 02. 2026 15.54 pred 41 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA
Ameriška vojska

Ameriška vojska ne bo za vedno v Evropi, je v razpravi s člani pristojnih odborov državnega zbora posvaril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Evropa se mora po njegovem mnenju pripraviti na morebiten umik ameriških vojakov in prevzeti odgovornost za lastno obrambo.

Kot je v razpravi s člani parlamentarnih odborov za obrambo, zunanjo politiko in zadeve EU ob začetku dvodnevnega obiska v Sloveniji povedal evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius, se mora Evropa znebiti iluzije, da bodo "Američani vedno tu" in da bodo vlagali v evropsko obrambo.

Če se bodo ZDA odločile, da začnejo zmanjševati svojo prisotnost v Evropi, mora biti ta pripravljena nadomestiti zmogljivosti, ki ji jih trenutno zagotavljajo ZDA, med drugim na področju vesoljskih tehnologij, je dejal. Kot je povedal, bo treba razviti t. i. evropski steber zveze Nato.

Robert Golob je sprejel Raffaela Fitta, Marto Kos , Andriusa Kubiliusa, Iratxe Garcío Pérez , Valério Hayer
Robert Golob je sprejel Raffaela Fitta, Marto Kos , Andriusa Kubiliusa, Iratxe Garcío Pérez , Valério Hayer
FOTO: Bobo

"Če bodo Američani začeli zmanjševati svojo prisotnost, moramo poiskati tudi odgovor na vprašanje, kako bomo nadomestili okoli 100.000 ameriških vojakov, ki so trenutno na evropski celini in igrajo zelo pomembno strateško vlogo," je še poudaril komisar. Ameriški vojaki namreč lahko zelo hitro naredijo premik iz ene v drugo evropsko regijo, medtem ko tega vojske 27 članic EU ne morejo storiti, je pojasnil.

Še eno s tem povezano vprašanje je po komisarjevih besedah, kako vzpostaviti evropsko obrambno unijo, ki bo omogočila, da bodo v razvoj obrambnih zmogljivosti EU vključene tudi druge države. Med temi je izpostavil Ukrajino, ki ima edinstvene izkušnje z bojišča.

Opozorilo glede Ukrajine

Obenem je posvaril, da trenutna višina vojaške pomoči Ukrajini, ki naj bi letos in v prihodnjem letu v okviru posojila EU znašala po 30 milijard evrov letno, ne bo dovolj. Norveški strokovnjaki po njegovih navedbah ocenjujejo, da bi lahko Rusija ob enaki ravni zahodne pomoči Ukrajini začela prevladovati na bojišču in zmagala.

"Omilitev posledic tega bi nas po izračunih Norvežanov stala 1500 milijard evrov," je ponazoril nekdanji litovski premier. Dodatna pomoč, ki bi Ukrajini omogočila, da bi začela prevladovati na bojišču, in prinesla mir, pa bi nas stala trikrat manj, je še povzel ocene stroke.

V luči vse glasnejših pozivov k ponovni vzpostavitvi neposrednih pogovorov med Evropo in Rusijo pa je dejal, da običajen dialog s Kremljem ni možen, dokler bo ta izvajal agresijo na sosednjo državo. EU mora sicer biti pripravljena pogajati se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o miru, kar pa je povsem nekaj drugega od obnovitve dialoga, meni komisar.

Kubilius je sicer obisk v Sloveniji začel z delovnim zajtrkom pri premierju Robertu Golobu, na katerem so sodelovali tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za kohezijo, Raffaele Fitto, vodja politične skupine Evropskega parlamenta socialisti in demokrati (S&D) Iratxe Garcia Perez ter vodja liberalne politične skupine Renew Europe Valerie Hayer.

Komisar za obrambo, ki se sicer v Ljubljani udeležuje tudi srečanja skupine Evropske ljudske stranke (EPP), ima danes na programu še srečanji z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

KOMENTARJI10

zmago56
05. 02. 2026 16.44
Star pregovor pravi: POMAGAJ SI SAM IN BOG TI BO POMAGAL. Drugače povedano, če si ne boš najprej sam pomagal ne pričakuj pomoči drugih.
Odgovori
0 0
ap100
05. 02. 2026 16.39
evropa mora doseči da američani nimajo kaj početi tu
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 16.28
Razen mogoče Grenlandije...
Odgovori
0 0
ap100
05. 02. 2026 16.40
a je Danska že sprejela evro kakšen status pa ima ? kdor ni v celoti v EU naj ne bo v EU
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
05. 02. 2026 16.24
Orožarski lobiji "pumpajo".....ni kaj, samo tako naprej
Odgovori
0 0
Darko32
05. 02. 2026 16.10
Zaradi izsiljevanj EU bo morala na hitro sprejeti drugačno obrambno zaščito celotne EU. TRAMP je samo pospešil navedeno in nič drugega. Na zunanje meje pa poslati vojsko, katera bo imela poblastila, da lahko strelja, če bo kdo vstopil nezakonito v območje EU skupnosti. Žal to so dejstva in tega se vsi zavedajo tako levi in desni. Na levici so določeni bolj razgledani in gledajo objektivno. Dočimer LEVICA kot stranka pa so luzerji in gradijo politiko na popadli doktrini komunizma, katera je propadla in naredila katastrofalno škodo. V šoli pa so jih učili prav tisti, k iso bili člani komunističlne partije in sedaj poskušajo preko mladih svojo zavožđeno idelogijo dvigniti na noge.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
05. 02. 2026 16.06
Se vprašaš koga predstavlja ta EU politika
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
05. 02. 2026 16.05
Smešno glede na to da nismo želeli da so tu
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
05. 02. 2026 16.05
Evropejci mislim ne politike
Odgovori
0 0
Rudar
05. 02. 2026 16.28
V kakšnem imenu pa ti pišeš to?
Odgovori
+1
1 0
