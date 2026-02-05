'Evropa se mora znebiti iluzije, da bodo Američani vedno tu'

Kot je v razpravi s člani parlamentarnih odborov za obrambo, zunanjo politiko in zadeve EU ob začetku dvodnevnega obiska v Sloveniji povedal evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius, se mora Evropa znebiti iluzije, da bodo "Američani vedno tu" in da bodo vlagali v evropsko obrambo. Če se bodo ZDA odločile, da začnejo zmanjševati svojo prisotnost v Evropi, mora biti ta pripravljena nadomestiti zmogljivosti, ki ji jih trenutno zagotavljajo ZDA, med drugim na področju vesoljskih tehnologij, je dejal. Kot je povedal, bo treba razviti t. i. evropski steber zveze Nato.

Robert Golob je sprejel Raffaela Fitta, Marto Kos , Andriusa Kubiliusa, Iratxe Garcío Pérez , Valério Hayer FOTO: Bobo

"Če bodo Američani začeli zmanjševati svojo prisotnost, moramo poiskati tudi odgovor na vprašanje, kako bomo nadomestili okoli 100.000 ameriških vojakov, ki so trenutno na evropski celini in igrajo zelo pomembno strateško vlogo," je še poudaril komisar. Ameriški vojaki namreč lahko zelo hitro naredijo premik iz ene v drugo evropsko regijo, medtem ko tega vojske 27 članic EU ne morejo storiti, je pojasnil. Še eno s tem povezano vprašanje je po komisarjevih besedah, kako vzpostaviti evropsko obrambno unijo, ki bo omogočila, da bodo v razvoj obrambnih zmogljivosti EU vključene tudi druge države. Med temi je izpostavil Ukrajino, ki ima edinstvene izkušnje z bojišča.

Opozorilo glede Ukrajine

Obenem je posvaril, da trenutna višina vojaške pomoči Ukrajini, ki naj bi letos in v prihodnjem letu v okviru posojila EU znašala po 30 milijard evrov letno, ne bo dovolj. Norveški strokovnjaki po njegovih navedbah ocenjujejo, da bi lahko Rusija ob enaki ravni zahodne pomoči Ukrajini začela prevladovati na bojišču in zmagala. "Omilitev posledic tega bi nas po izračunih Norvežanov stala 1500 milijard evrov," je ponazoril nekdanji litovski premier. Dodatna pomoč, ki bi Ukrajini omogočila, da bi začela prevladovati na bojišču, in prinesla mir, pa bi nas stala trikrat manj, je še povzel ocene stroke. V luči vse glasnejših pozivov k ponovni vzpostavitvi neposrednih pogovorov med Evropo in Rusijo pa je dejal, da običajen dialog s Kremljem ni možen, dokler bo ta izvajal agresijo na sosednjo državo. EU mora sicer biti pripravljena pogajati se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o miru, kar pa je povsem nekaj drugega od obnovitve dialoga, meni komisar.