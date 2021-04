Johanssonova in Hojs tudi o svobodi medijev v Sloveniji

Kot je na novinarski konferenci po srečanju povedala komisarka, sta pluralizem in svoboda medijev temeljni kamen demokracije. "In to igra pomembno vlogo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga komisija predstavlja. To težavo sem izpostavila," je dejala. Hojs se je s tem strinjal in povedal, da je komisarki zagotovil, da je svoboda medijev v Sloveniji absolutna. "Torej, mediji ste popolnoma svobodni, neodvisni, lahko poročate o čemerkoli in kakorkoli hočete," je ocenil.

Dodal je, da je komisarko "lahko razveselil z novico", ki jo je izvedel nekaj minut pred začetkom pogovorov, da je Slovenska tiskovna agencija vladi ravno danes "predala vso dokumentacijo", ki je po njegovih besedah "osnova za to, da se podpiše nova pogodba in da se financiranje izvaja, tako kot se mora financirati".

Ob tem je dodal, da "mu ni jasno", zakaj je agencija čakala več mesecev, na vprašanje, ali se bo financiranje STA sedaj ponovno vzpostavilo, pa je odgovoril, da bo "gotovo treba pogledati vso potrebno dokumentacijo", pogledati kaj je agencija financirala, zakaj je bila potreba po oglaševanju njenih storitev v nekaterih drugih medijih, kakšne pogodbe je sklepala s tretjimi osebami in koliko denarja pravzaprav potrebuje. Treba je pogledati, ali je vse tisto kar je počelo vodstvo STA, v preteklosti, skladno z namenom in ustanovitvijo STA in vsem, kar pravzaprav piše v ustanovnem aktu, je ocenil. "In sam ne vidim nobenih zadržkov, da se pogodba ne bi podpisala in da se financiranje nadaljuje," je navedel.