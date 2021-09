Komisarka Jourova v pismu Simonitiju: Vlada dolžna zagotoviti financiranje STA

Podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je v pismu s sredinim datumom spomnila, da je komisija že večkrat izrazila resno zaskrbljenost in pričakovanje do slovenske vlade v povezavi s STA, nazadnje v letošnjem poročilu o vladavini prava.

Izpostavila je, da je komisija pozorno spremljala razvoj dogodkov v Sloveniji, vključno s pravnimi postopki in razpravami o novi pogodbi o javni službi.

"Razumemo, da je v skladu s slovensko nacionalno zakonodajo slovenska vlada dolžna zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA, in da je to nedavno potrdilo slovensko vrhovno sodišče," piše v pismu, ki ga je pridobila STA.