Komisarka: Pomanjkljivosti šolanja na daljavo je treba odpraviti

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Mariya Gabriel je na današnji mednarodni konferenci Alma Mater Europaea izpostavila pomen digitalne transformacije na vseh področjih naših življenj. Še posebej je izpostavila pomen digitalizacije na področju znanosti, izobraževanja in kulture. “Digitalne tehnologije so pripomogle, da se je študijski proces v času krize in kljub njej nadaljeval”, je v svojem govoru dejala evropska komisarka. “A vendarle je kriza razgalila tudi pomanjkljivosti digitalnega učnega procesa in izpostavila nujo, da se te pomanjkljivosti odpravijo.” Jasno je, da potrebujemo trajnostne in vključujoče rešitve digitalnega izobraževanja za vse, tudi za prikrajšanje učence, dijake in študente. Pri pa tem je pomembno, da povečamo vlaganja v povezanost, opremo, osvajanje digitalnih spretnosti in sposobnosti, inštruiranje, kakovostne vsebine in digitalno pedagogiko”. Da digitalizacija ni več izbira, temveč nuja, je na konferenci, ki bo trajala vse do 19. marca, poudaril tudi predsednik države Borut Pahor.

Komisarka Gabrielova je predstavila nov evropski akcijski načrt, ki naslavlja potrebe izzivov digitalizacije in nudi ambiciozen načrt ukrepov za prihodnost. Evropska komisija je s tem namenom ustanovila evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje, ki bo sestavljeno iz mreže nacionalnih svetovalnih služb za digitalno izobraževanje. Kot del ukrepov za prihodnost digitalnega izobraževanja, je komisarka izpostavila še pomen povezovanja na področju visokega šolstva in visokošolskih ustanov, kakršno je Evropsko digitalno univerzitetno mesto (Eduyct) in druge visokošolske evropske povezave. “Potrebno je promovirati in spodbujati tudi digitalno pismenost in pomagati ljudem dvigniti digitalno znanje iz osnovne na višjo raven,” še pravi Gabrielova.