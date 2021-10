Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice vlado pozvala, naj obnovi financiranje STA

Svojemu zapisu je pripela tudi povezavo do poročila, ki ga je objavila že 4. junija. V njem slovenske oblasti poziva, naj zaustavijo razkroj svobode govora in medijske svobode. Poudarja, da sovražni javni diskurz ter zastraševanje, ki je usmerjeno v aktiviste civilne družbe in tiste, ki izražajo kritična mnenja, omejujeta svobodno izražanje in imata lahko negativen vpliv na medijsko svobodo.

Komisarka je predstavnike slovenske vlade pozvala, naj ukrepajo in umirijo napetosti v družbi ter začnejo spodbujati medsebojno spoštovanje in izmenjavo mnenj. Pri tem je poudarila odgovornost političnih voditeljev, posebej članov vlade, da medijske platforme uporabljajo na odgovoren in spoštljiv način. “Predstavniki vlade naj se vzdržijo stigmatizirajočih in zavajajočih komentarjev o delu civilne družbe in javno obsodijo tovrsten diskurz drugih," je zapisala. Ob tem pa je obžalovala, da vse kaže, da je slovenska vlada izkoristila epidemijo covida-19, da bi onemogočila svobodo izražanja politične opozicije in drugače mislečih.