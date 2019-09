Komisarski kandidati pod plazom korupcijskih obtožb, najmanj štirje s 'težko prtljago'

Pozor, nastajajoča Evropska komisija na spolzkih tleh: nekdanjega belgijskega zunanjega ministra Didiera Reyndersa , predvidenega za resor pravosodja, tožilstvo preiskuje zaradi domnevnega podkupovanja, pranja denarja in stikov s trgovci z orožjem, kar sam sicer zanika. Francozinja Sylvie Goulard , tesna Macronova zaveznica, se brani očitkov, da naj bi pred leti kot evroposlanka kršila pravila o zaposlovanju asistentov in evropsko blagajno olajšala za 45 tisoč evrov.

Zaradi očitkov je predlani (po vsega enem mesecu) odstopila kot ministrica za obrambo, za mesto evropske komisarke za notranji trg, ki jo bodo kmalu zaslišali v evropskem parlamentu, pa to očitno ni ovira. In še ni konec: Romunka Rovana Plumb, najverjetnejša naslednica komisarke za promet Violete Bulc, je bila v domači korupcijski preiskavi, a so primer zaprli. Poljaka Janusza Wojciechowskega, ki naj bi prevzel resor kmetijstva, pa evropski protikorupcijski urad OLAF sumi o nepravilnostih pri povračilih potnih stroškov.