Komisija bo poslušala slovenske predloge pri soočanju z energetsko draginjo

Po besedah Matjaža Hana je bila glavna tema pogovora z evropskim komisarjem za notranji trg Bretonom energetska draginja. "Jasno sem povedal, kaj je Slovenija že naredila na tem področju in kaj pričakujemo od Evropske komisije. Strinjala sva se, da je trenutno pomembna absolutna solidarnost in sodelovanje med vsemi članicami in tudi komisijo," je minister povedal na novinarski konferenci za slovenske dopisnike v Bruslju po koncu dvodnevnega obiska.

Veseli ga, da komisija tako kot Slovenija razmišlja o regulaciji cen tako elektrike kot plina, saj trg ne deluje več.

Evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager mu je obenem zagotovila, da bo komisija podaljšala začasni okvir državnih pomoči gospodarstvu v celotno prihodnje leto. Poleg tega namerava ta okvir prilagoditi na novo regulacijo trga z energenti.