Komisija državnega zbora predlagala revizijo koncesije za srednjo Savo

Ker lahko računsko sodišče mnenje o konkretnih vprašanjih društva poda le, če pri uporabniku javnih sredstev opravi revizijo, je podalo zgolj osebno mnenje vrhovne državne revizorke. Iz njenega mnenja je po Siterjevih beseda razvidno, da veljavni zakon o vodah, ki ureja področje koncesij, določa, da če je za to rabo vode pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi urejanja prostora in graditve objektov, je podlaga za izdajo koncesijskega akta tudi prostorski akt države ali lokalne skupnosti.

Kot je pojasnil poslanec Levice Primož Siter , je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak koncesijsko pogodbo z vrhom Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) podpisal oktobra lani, podpisal pa je tudi sporazum s predstavniki lokalnih skupnosti na tem delu srednje Save. Novembra je nato društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog na računsko sodišče naslovilo zahtevo za pridobitev informacij javnega značaja v povezavi s koncesijsko pogodbo.

Najprej prostorski akt, potem podpis koncesijske pogodbe, je poudaril Siter. Ocenil je, da je šlo pri sklenitvi omenjene pogodbe za diametralno nasprotje, koncesijska pogodba se sprejema, preden je sprejet državni prostorski načrt, v njej pa se določa, da si bosta koncendent in koncesionar prizadevala, da bo državni prostorski načrt sprejet v treh letih po podpisu pogodbe, pa tudi da bosta storila vse, da bo celovita presoja vplivov na okolje izvedena pravočasno.

Ampak v napačnem vrstnem redu, ki bi služil neki legitimnosti postopka in poskrbel, da je zagotovljeno vidiku varovanja okolja, je dejal in dodal, da so v pogodbi posebne ugodnosti za koncesionarja.

Goriškova ocenila, da gre za očitke na osnovi nepreverjenih dejstev

Spomnil je tudi na lansko odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, s katero je to potrdilo akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, in mu med drugim naložilo, da opravi ponovno celovito presojo vplivov na okolje, ki jih ima predvideni načrt, in da pred ponovno potrditvijo akcijskega načrta izključi možnost, da bi njegovo uresničevanje škodljivo vplivalo varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost.

Kot je dejal, je zelo jasno, da je treba presojo vplivov na okolje v primeru gradnje hidroelektrarn na varovanih območjih izvesti še preden se podelijo koncesijske pogodbe. Očitno je, da gre tehnično gledano pri sklepanju te koncesijske pogodbe za nepravilnosti, ki jih je treba nasloviti, računsko sodišče pa ima vso legitimnost, da v njo pogleda in ukrepa v skladu z zakonodajo, je dodal Siter.