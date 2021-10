Komisija DS podprla referendum glede ustanovitve Občine Golnik

Milan Ozimič je povedal, da se volja prebivalcev izkaže na referendumu in da je prav, da se sami odločijo, v kateri občini želijo živeti. Enako sta med drugim izpostavila Franci Rokavec in Franjo Naraločnik. "Ne smemo dajati nobene ovire temu, da bi se ljudje sami odločali," je poudaril tudi Franc Golob. Člani komisije so spomnili, da bi nova občina izpolnjevala postavljene kriterije in da je pobuda za referendum legitimna ter v skladu z zakonodajo. Rokavec je spomnil, da je v Sloveniji tudi cela vrsta občin, ki teh pogojev niti ne izpolnjuje. Vendar so prebivalci vseeno zadovoljni, saj še ni videl pobude za ukinitev kakšne občine.